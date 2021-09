Zbrojovku Brno táhne za vytouženým postupem do nejvyšší soutěže a v honbě za dalšími body se postaví týmu, ve kterém začínal. Jihomoravané v pátek od pěti hodin odpoledne nastoupí v Příbrami. „Rodina určitě fandí mně. Bude tam i spousta kamarádů, sháněl jsem asi dvacet lístků,“ říká třiatřicetiletý Řezníček v rozhovoru pro Deník Rovnost.

Pořád s vámi duel v rodné Příbrami něco dělá?

Je pro mě furt zajímavý. Narodil jsem se tam, dlouho jsem v Příbrami hrál, pak se zase vrátil. Mám tam rodinu. Příbram mě taky chtěla před sezonou, takže je to pro mě zvláštní. Nedá se říct, že se mi tam hraje fantasticky. Mám tam spoustu kamarádů a vadí mi, že se Příbrami nedaří, ale teď hraju za Brno a musíme zápas zvládnout, body potřebujeme.

Zbrojovka je po šesti kolech třetí, ztrácí tři body na pražskou Duklu. Zlepšují se podle vás výkony týmu?

Vidím tam posun. Samozřejmě jde o začátek a nebudu lhát, nějaké zápasy jsme vyhráli, i když jsme nepředváděli optimální výkony, ale odbojovali jsme to. Jsem tady dva měsíce, každý si na sebe teprve zvyká, jde o něco nového. Bodově jsme na tom mohli být líp, kdybychom nezkazili poslední zápas s Varnsdorfem (remíza 2:2 – pozn. red.), góly jsme dostali ze dvou rohů, to se nesmí stát. Je to ohromná škoda. Některé duely jsme zvládli se štěstím, Líšni jsme dali gól v poslední minutě, asi se nám to vrátilo s Varnsdorfem. Musíme zapracovat na zodpovědnosti, poučit se z toho a sbírat body, bez nich to nepůjde.

Poprvé v kariéře hrajete druhou ligu, už jste se rozkoukal?

Jsme stále na začátku. Všichni se na nás chtějí strašně vytáhnout, naše zápasy jsou enormně těžké, každý proti nám hraje suprově, tak to na mě působí. Musíme potvrzovat naši roli, ale myslím, že to zatím zvládáme. Druhá liga mi přijde víc soubojová, týmy tolik nekombinují, nedrží balon tak často jako v první v lize, hra je bojovnější.

Rvát se o balon, to je vaše parketa. Takže vám to sedí?

Hraju tak pořád, takže mi tohle docela vyhovuje. Snažím se hrát i po zemi, výborný zápas jsme předvedli s Jihlavou, kdy jsme hezky kombinovali a sedlo nám to. Když se hraje nohama, je to lepší, než se někde mlátit a mít míč na hlavě. Ale některé týmy tak hrají, každý se na nás vyhecuje víc než na jiného soupeře.

Zvykli si mladší hráči na tlak, který se pojí se snahou o postup?

Někteří už druhou ligu hráli, asi jsou s ní sžití. Musíme přistoupit ke každému utkání zodpovědně, chceme každé vyhrát a odbojovat ho, abychom se udrželi na špici a postoupili.

K tomu pomáhá i váš příspěvek, dal jste šest branek v šesti kolech, co na to říkáte?

Samozřejmě jsem spokojený, nebudu lhát, že nejsem. Ale šel jsem do Brna hrát s jediným cílem, nepotřebuji lámat rekordy. Brno mě bralo s tím, že to má stát na mně, ale když gól dá někdo jiný a vyhrajeme, budu šťastný, že jsme získali tři body. Zatím to vychází, branky dávám, rozhodl jsem nějaké zápasy, ale je to práce celého týmu.

Při výhře 4:0 s Jihlavou jste vstřelil čtyři góly, to se vám v profesionální soutěži ještě nepovedlo. Napadlo vás, že je ještě dáte?

Ani jsem nedoufal, že tady dám čtyři góly v jednom utkání, přitom jsem ještě trefil tyčku a jeden mi rozhodčí neuznali. Zápas mi dobře sedl, všechno vyšlo. Čtyři góly jsem dal naposledy snad v ČFL ještě za béčko Boleslavi, ale to je přes deset let.

Většinu branek jste zatím vstřelil hlavou, záměrně vás spoluhráči hledají ve vzduchu?

Spíš to tak vychází, ale je pravda, že tolik gólů hlavou jsem v životě nedal, čtyři z těch šesti tak padly. Bavím se s krajními záložníky, co potřebuji, začínají mě vnímat a docela to plnit. Snažím se s nimi hodně mluvit, chci po nich nějaké věci, které mi vyhovují a začínají mě chápat. Už si na sebe docela zvykáme.

První i druhá liga teď měly reprezentační pauzu, jak jste ji strávil?

Užil jsem si ji v klidu a hlavně s rodinou. Dostal jsem nějaké úlevy, protože mě trochu zlobilo koleno, doktor mi do něj píchl výživu a po domluvě s ním jsem měl dva dny volno. Potom jsem trénoval, o víkendu jsme měli volno, jen jsem plnil běžecký plán.