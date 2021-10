Před víkendovým programem vede brněnský celek tabulku o deset bodů před béčkem Sparty. „S Vlašimí to byl jednoznačně nejtěžší zápas sezony a musím pochválit soupeře, je to pracovité, běhavé a dobře organizované mužstvo. Vyhráli jsme díky štěstí a kvalitě ve finální fázi, proto jsme se dokázali dvakrát prosadit,“ ulevilo se brněnskému kouči Richardu Dostálkovi před kamerou České televize.

V Brně se utkaly dva druholigové týmy s nejlepší ofenzivou, vedoucí Zbrojovka ve třinácti kolech nastřílela sedmadvacet branek, Vlašim ještě o jednu víc. „Chtěli jsme na domácí vletět, jsme mladý tým a musíme běhat. Věděli jsme, že Brnu to nebude vonět stejně jako jiným soupeřům. Začali jsme dobře, bohužel jsme dostali rychlý gól. Myslím, že jsme minimálně na remízu měli,“ litoval vlašimský útočník Denis Alijagič.

Zbrojovka - Vlašim 2:1

Poločas: 1:1. Branky: 25. Jakub Řezníček, 63. Hladík – 9. Alijagić. Rozhodčí: Orel – Lakomý, Pfeifer. ŽK: 18. Moravec, 23. Texl, 52. Štěrba – 64. Broukal, 73. P. Breda, 83. Podrázký. Diváci: 2114.

Brno: Floder – Bariš, Endl, Štěrba, Jan Moravec – Texl (46. Hrabina) – Hladík, M. Ševčík (88. Rogožan), A. Fousek (77. Štepanovský), Přichystal (77. Černín) – Jakub Řezníček (C) (88. Zavadil).

Vlašim: Řehák – Prebsl, Broukal, P. Breda, V. Svoboda (72. Hošek) – Janda (C) (60. Kozel), Křišťan, Višinský, Blecha, Rigo (72. Červenka) – Alijagić.

Osmnáctiletý forvard, který má bosenského otce a českou matku, se prosadil už v deváté minutě, když tečoval střelu Filipa Blechy do protipohybu brněnského brankáře Jiřího Flodera. „Viděl jsem střelu, ale nečekal jsem, že poletí na mě. Myslel jsem, že poletí na bránu a budu dobíhat,“ popsal Alijagič.

Jenže Zbrojovce se opět vyplatilo, že má nejlepšího střelce druhé ligy. Jakub Řezníček ve 25. minutě běžel sám na vlašimskou bránu a balon procedil pod tělem hostujícího gólmana Josefa Řeháka. „Hodně jsem míč tlačil do brány. Viděl jsem, že pomalu skáče a se štěstím tam propadl,“ usmál se kapitán Brna.

Rozhodující trefa přišla v 63. minutě, když vyraženou střelu Řezníčka dorazil do sítě spoluhráč Jan Hladík. „Udělal jsem to tak, jak jsem chtěl, dát si tam zadek a obtočit se, ale gólman to nádherně chytil, což jsem nečekal. Hláďa stál na správném místě. Gól vyústil z tlaku, který jsme měli, ale musím smeknout před soupeřem, hrál dobře,“ uznal Řezníček.

Kouč také chválil svého kanonýra, který se podílel na obou gólech Zbrojovky. „Kuba potvrdil svou kvalitu, dokázal se prosadit v situaci před brankou, kterých moc neměl. U střely měl sice trochu štěstí, balon tam propadl pod gólmanem, ale to útočník potřebuje. Kuba dostal zpátky do hry celé mužstvo, díky tomu jsme mohli v poločase trochu změnit taktiku a ten druhý byl z naší strany snad o fous lepší,“ poznamenal Dostálek.

Po přestávce už do hry nezasáhl Jiří Texl, do středu zálohy se posunul Damián Bariš a víc prostoru v ofenzivě tak měli Michal Ševčík s Adamem Fouskem. Jejich aktivita vedla k vítězné brance. „Nejvíc mě mrzí vstup do druhé půle, neměli jsme kvalitu, kazili jsme v přechodové fázi spoustu věcí, nepřihráli jsme si do volnému prostoru, Brno sbíralo balony, chodilo do rychlých protiútoků a gól na 1:2 zápas rozhodl,“ uvedl vlašimský kouč Martin Hyský.