Vedení Zbrojovky doufá, že autor deseti podzimních gólů stihne jarní start FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. „Je to samozřejmě komplikace, řešíme jeho diagnózu a vypadá to, že by nemuselo jít o tak závažné zranění, jak se zdálo na začátku. V týdnu se rozhodne, jak to bude s Kubou dál z hlediska léčení, rehabilitace a zapojení zpátky do tréninkového procesu,“ uvedl sportovní manažer Zbrojovky Tomáš Požár.

Řezníček se zranil v přípravném utkání proti plzeňské Viktorii, předtím však vstřelil gól, kterým se podílel na remíze 1:1. „U Kuby nás zranění zaskočilo, byla to kaňka na zápase, který jinak byl určitě přínosem. Je to nešťastné,“ uznal Požár.

Pokud by se produktivní útočník nedal do pořádku do startu jarní části, která se rozjede úvodní březnový víkend, bude to zádrhel pro postupové ambice Zbrojovky. „Museli bychom na to asi nějakým způsobem reagovat, ale času je relativně dost. Věříme, že Kuba bude v pořádku a připravený,“ prohlásil manažer klubu.

I kdyby Řezníček vynechal většinu přípravy, nevidí v tom jeho spoluhráči potíž. „Věříme, že se Kuba vrátí zpátky a zase nám pomůže góly. Jsme na sebe zvyklí, každý den trénujeme, hráli jsme spolu půl roku, takže nebude takový problém dát se zase dohromady,“ podotkl brněnský útočník Jan Hladík.

V sobotním duelu zimní Tipsport ligy třemi góly zařídil vítězství 3:1 nad Vyškovem, což mu dodá sebevědomí do opětovného boje o základní sestavu. „Musíme potvrzovat, že tam patříme, nikdo nemá nic zadarmo. Přišel nový hráč, který se bude cpát nahoru. To je pro mě konkurence a je to jedině dobře, musíme si místa zasloužit,“ zmínil Hladík přestup křídelníka Jakuba Nečas z Liberce do Brna.

TŘI GÓLY A DVĚ ASISTENCE

Hladík v šestnácti podzimních utkáních vstřelil tři branky a na dvě přihrál. „Samozřejmě se sebou nemůžu být spokojený, tři góly jsou málo. Do šancí jsem se dostával, ale očekávají se ode mě branky, i asistencí jsem měl málo,“ sdělil Hladík, o něhož se také zajímaly jiné kluby. „Agent něco říkal, ale moc jsem to neřešil, jsem rád, že jsem v Brně a můžu tady bojovato ligu,“ sdělil osmadvacetiletý útočník.

Zbrojovka zatím vedle Nečase získala brankáře Jakuba Šimana na hostování z Plzně. Ovšem tím posilování neskončí. „Ještě není závěr přestupního období. Nebudu teď konkrétní, ale myslím si, že nějaká změna v kádru určitě nastane,“ pronesl Požár.

Plán se pořád týká ofenzivy. „Chtěli jsme posílit na stranových pozicích, kam bychom případně jednoho hráče ještě unesli. Kdybychom měli možnost přivést také konstruktivního, kreativního hráče, tým by výrazně posílil,“ přiblížil.

Tvořit hru největšího aspiranta postupu do nejvyšší soutěže měl Pavel Zavadil, jenže třiačtyřicetiletý záložník pořád léčí svalové zranění z podzimu. „Zavoš na podzim laboroval se zraněním a laboruje s ním znovu, to je prostě realita,“ hlesl Požár.

Vedení brněnského klubu nyní vyčkává také na zužování prvoligových celků. Nejvyšší soutěž startuje už příští víkend. „Logicky by každý chtěl mít kádr pohromadě od prvního dne, ale úplně to nelze už z toho důvodu, že čekáte na ligové týmy, jak budou reagovat před sezonou, případně na jejím začátku. Je to jedna z možností, jak celek obohatit třeba hráčem, který potřebuje restartovat, nebo bude mít zájem do Zbrojovky jít,“ doplnil manažer Zbrojovky.

To je příklad Nečase. „Kuba nedostával tolik příležitostí a cítí, že se potřebuje v některém klubu zastabilizovat, jeho výkonnost se musí ustálit a vsadil na nás,“ doplnil Požár.