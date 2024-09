Aktualizujeme

„V pondělí jsme podepsali kupní smlouvu na devadesát procent. Máme významného finančního partnera OneCap, kde je kromě Jaroslava Havla také Kateřina Zychová a Jan Mynář. Pokud skupina splní všechny požadavky a cíle, tak jsme ochotni jim v budoucnu vlastnictví předat. Jsme otevření spolupráci také s dalšími partnery," prohlásil Chodák na úterní tiskové konferenci.

Zájem o vstup do klubu má taky miliardář Igor Fait ze skupiny Jet Investment. „Jsme otevření spolupráci, setkali jsme se v pondělí a on měl postoj všechno, nebo nic. Nemůžeme to teď změnit, když už jsme něco slíbili," pověděl Chodák.

Regionální hospodářská komora se rozhodla pro odkup klubu během pěti dní. „V sobotu 24. srpna nám přišlo do datové schránky, zda uplatníme předkupní právo na Zbrojovku. Sešli jsme se v pondělí a měli na odkup reálně pět dní," popsal ředitel RHK Brno Čeněk Absolon. „Jsme tu, abychom pomáhali firmám k úspěchu a Zbrojovka je teď hodně neúspěšná. Nechtěli jsme, aby se vše vydalo brněnskou cestou, protože proti ní bojujeme. Ale není to tak, že by teď Zbrojovku přebrala pražská firma, třeba pan Havel bydlí v Žebětíně," přesvědčoval Chodák.

Podle zástupců RHK Brno dojde ke změnám v klubu už na valné hromadě v příštím týdnu, k proměně kádru až v zimním přestupním období. „Přešvihli sme přestupový termín 8. září, takže jsme hráče koupit nemohli. I kdybychom teď mohli, nebylo by to ale tak, že budeme nakupovat bezhlavě. Do první ligy v této sezoně pravděpodobně nepostoupíme, ale příští rok to bude povinnost," burcoval Chodák.

Noví majitelé by Zbrojovku do roku 2029 rádi dostali do evropských pohárů. „V roce 2026 chceme postoupit do první ligy, pak budeme klub stabilizovat v nejvyšší soutěži a v roce 2029 chceme postoupit do evropských pohárů," podotkl šéf RHK Brno.

Po jedenácti letech se tak z brněnského fotbalu stáhne Bartoněk, který dostane také provizi za přestup Ladislava Krejčího do Girony. „Půjčil peníze, které přibližně odpovídají částce za Krejčího. Klub je vrátí panu Bartoňkovi,“ informoval Chodák.