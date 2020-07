Líšeň skončila při premiéře ve druhé lize na devátém místě. Vládne spokojenost?

S umístěním rozhodně, protože před sezonou nikdo moc nevěděl co očekávat. Bylo to nové pro klub i většinu hráčů.

Jste třeba i spíš překvapení než spokojení?

Už před sezonou jsem říkal, že máme kvalitu a v přátelských zápasech jsme podávali slušné výkony, které jsme poté přenesli i do soutěže. Na druhou stranu jsem nečekal, že je udržíme celou sezonu. Nejsem úplně překvapený, ale zase jsem nepočítal, že budeme třetí.

Po podzimu jste uhráli třiadvacet bodů, nemířili jste výš?

V sezoně došlo k několika velkým změnám, na trenérském postu i v kádru byl v zimě velký pohyb. Chtěli jsme se zachránit, a to se povedlo. Už po první půli to vypadalo dobře, proto jsme do hry zapojili i mladší hráče. Nebyla to sice taková jízda jako na podzim, ale na jaře je prostě fotbal v soutěžích trochu jiný, polovina týmů hraje o záchranu, polovina o postup.

Poprvé jste v sezoně prohráli po pěti zápasech. Jak zpětně hodnotíte start ve druhé lize?

Byl spojený s postupovou euforií, užívali jsme si, že na nás chodí najednou plný stadion. To byl jeden z faktorů, že jsme to zvládli. Samozřejmě jsme hráli fotbal, který přinášel góly nám i soupeři. Jinak než slovem jízda bych to nenazval.

Jan Hlavica

Statistiky 2019/2020

Odehrané ligové zápasy: 27

Odehrané minuty: 2404

Žluté karty: 9

Červené karty: 1

Branky: 1

Statistiky za Líšeň

Počet sezon: 3

Odehrané ligové zápasy: 69

Žluté karty: 22

Červené karty: 2

Branky: 2

Říkáte, že jste hráli fotbal, který přinášel góly. Na jaře se to tedy změnilo?

Nový trenér (Milan Valachovič vystřídal Miloslava Machálka – pozn. red.) po nás chtěl jiný styl hry, který byl víc ze zabezpečené obrany. Zároveň nám odešlo spoustu gólů v zimě, snažili jsme se najít střelce, kteří budou dávat branky, což se nám na konci povedlo. Dostali prostor jiní hráči a potvrdili, že na druhou ligu kvalitu mají.

Často se zmiňovala nezkušenost týmu. Jakou roli skutečně na hřišti hrála?

V některých zápasech velkou. Když se podíváte na skladbu týmu, nemáme nikoho, kdo by za sebou měl super bohatou kariéru a dokázal by nás v klíčových momentech uklidnit gólem nebo vyhecovat.

Trenér Valachovič na jaře odmítal před duely roli favorita, a to třeba i proti posledním Vítkovicím. Vnímali jste to v kabině stejně?

Asi pochopil, jaký tým teď trénuje a v jaké pozici je mu nejlíp. Lepší výkony jsme předváděli v zápasech, kdy jsme mohli jen překvapit. V kabině jsme ale neměli pocit, že jsme outsideři. Kouč nám dokonce i říkal, že jsme lepší třeba než pražská Dukla. Snažil se z nás asi sejmout případný tlak.

V čem druholigová Líšeň za rok vyrostla?

Vedení, realizační tým a hlavně hráči už ví, co znamená být v profesionální soutěži. Na sobě jsem pozoroval, že momentálně hraji ve větším klidu. Před prvním zápasem ve druhé lize jsem byl nervózní, v euforii, postupně ale všechno opadlo. Navíc víme, v čem jsme v zápasech dělali chyby, které nás stály body. Tým se jim teď musí vyvarovat, protože jen hlupák opakuje své chyby.

Za sezonu jste dostal devět žlutých a jednu červenou kartu. Jste jejich sběratel?

Počet karet ukazuje, že mám ještě na čem pracovat. Ze začátku jsme hráli ofenzivní fotbal a často jsem vzadu hasil situace na poslední chvíli. Jde o další zkušenost, kterou jsem nasbíral. Za posledních deset zápasů jsem dostal jen jednu žlutou, takže jsem se už trochu ponaučil.

Odehrál jste za Líšeň poslední sezonu?

Ještě se neloučím, ale jsem připravený se posunout dál. Určitě mám ambice hrát první ligu a v současné době jsem v kontaktu se Zbrojovkou. Po potvrzení jejího postupu výš je situace jasnější. Brzy se uvidí, jak to dopadne.