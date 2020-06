Za necelý měsíc oslaví teprve dvacáté narozeniny, už loni si však zapsal jeden z nejdůležitějších gólů v historii líšeňského fotbalu. Rolinek v posledním utkání sezony proti Hodonínu poslal svůj tým do druhé ligy, když devět minut před koncem rozhodl o výhře 2:1. „Asi nejlepší fotbalový okamžik vůbec, emoce byly neuvěřitelné. Nejde ani popsat, jak fantasticky jsem se cítil,“ vzpomíná.

Zdroj: DENÍKJenže na podzim ve druhé lize odehrál v utkání maximálně poločas. Změna přišla až po příchodu současného trenéra Milana Valachoviče a zimní přestávce. „Když jsem přišel do Líšně, Rolinka jsem neznal. Vycházel jsem ze sestavy, v kterou věřil Miloslav Machálek. V zimě bylo víc času se s hráči seznámit a vidím v něm obrovský potenciál. V budoucnu se může prosadit klidně i ve vyšší soutěži,“ věří Valachovič, který líšeňské fotbalisty převzal loni v říjnu.

Rolinek dřív nastupoval na pozici krajního či středního záložníka. Teď se posunul dozadu. „Přizpůsobil jsem se a nijak mi to nevadí. Jsem hlavně rád, že hraju a cítím každý zápas zlepšení. Můžu být ale ještě lepší,“ ujišťuje hráč, který prošel mládeží Zbrojovky.

A schopnosti, které získal coby záložník, se mu hodí i v zadních řadách. „Chceme, aby se obránci zapojovali do ofenzivy a Rolinek má pro to výborné fyzické předpoklady. Navíc hraje dobře hlavou i tělem, jeho výkonnost je stoupající,“ hodnotí Valachovič, jehož tým se nachází na deváté příčce.

NÁVRAT KAPITÁNA

V posledních dvou utkáních, kdy Líšeň remizovala s Vyšehradem i Jihlavou vždy 1:1, hrál Rolinek vedle stoperské dvojice Jakub Černín a Ondřej Ševčík. Kvůli osmi žlutým kartám totiž týmu chyběl kapitán Jan Hlavica. Toho však jedenadvacetiletý Černín obstojně zastoupil a po zápase s Jihlavou Valachovič úsměvně prohlásil, že neví, co s Hlavicou bude. „Plánujeme, že se vrátí, byla by škoda takového hráče nevyužít do sestavy. Každopádně po výkonech Ševčíka a Černína víme, že máme i další varianty,“ objasnil kouč.

V útoku se však Líšni zatím nedaří podle představ. Po pauze vstřelila jen dva góly, oba po rohu. „Využíváme parametry našich hráčů, při standardkách ve vápně dobře pracují Ševčík a Jeřábek, ale jinak nám odešel klid v koncovce,“ hlesl Valachovič.