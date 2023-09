V létě přišel jako možná největší posila fotbalové Zbrojovky, své místo v základní sestavě brněnského celku si však Roman Potočný zatím definitivně nevybojoval. Do posledních dvou druholigových utkání naskočil až v rozběhnuté druhé půli, přesto ale dokázal rozhodnout poslední zápas proti Varnsdorfu. „Chtěl bych být furt v základu. Kdo by nechtěl nastupovat ve startovní jedenáctce, tak podle mě nemůže hrát fotbal,“ podotýká Potočný.

Brněnský útočník Roman Potočný (v červeném) svými góly rozhodl duely proti olomoucké rezervě a Varnsdorfu. | Foto: Petr Nečas

Až do minulého týdne zapsal ofenzivní hráč v brněnském dresu zatím jen jeden gól, kterým rozhodl o výhře nad olomouckou rezervou. Na přelomu srpna a září se ale Potočný prosadil v pohárovém utkání ve Vsetíně i následně proti Varnsdorfu. „Jsem za svou branku ze soboty hrozně rád, už jsem ji potřeboval. To, že jsem se prosadil i v poháru, se podle mě následně odrazilo i proti Varnsdorfu,“ hodnotí dvaatřicetiletý fotbalista.

Ten přišel na hřiště až v 56. minutě, v té chvíli ještě Brňané s posledním celkem tabulky remizovali 0:0. O jedenáct minut později letní posila duel rozhodla. „Byla tam prostrkávačka od Grance (Denise Granenčného - pozn. red.) na Enďu (Lukáše Endla – pozn. red.), na kterého jsem křikl: Pata! Bál jsem se, aby to nedal levou, ale věděl jsem, že je pravák, tak mi to jen patou poslal pod sebe. Z jedničky jsem si míč sklepnul a bylo tam přesně místo na přední tyči, gólman podle mě nemohl nic vidět,“ rekapituluje Potočný.

Zbrojovka následně hubené vedení uhájila, a přidala tak už čtvrtou druholigovou výhru o jediný gól. Větším rozdílem skóre zdolala jen Chrudim. „Vždy je lepší vyhrát o víc než jeden gól, protože se pak člověku hraje líp. Při těsném náskoku vždy máte v hlavě, že se ke konci trochu zatáhnete. Vítězstvími o branku ale ukazujeme naši sílu, že máme silný mančaft,“ poznamenává bývalý hráč Plzně, ostravského Baníku nebo Liberce.

Upracované výhry brněnskému klubu výrazně pomohly v tabulce, svěřenci kouče Luďka Klusáčka už se totiž vyšvihli na pátou příčku, přičemž na čelo ztrácí jediný bod. „Je to strašně vyrovnané, doufám, že se špička postupně začne nějak trhat. Hodláme už teď zůstat nahoře a snad se nám povede být co nejdřív na prvním fleku,“ doufá Potočný.

Na čem však stále Zbrojovka musí pracovat, je předváděná hra. V zápasech totiž rozhodně nedominuje, v mnoha pasážích je i opticky horším týmem.

Po reprezentační pauze Brňany navíc čekají dva složité testy – nejprve zamíří do Jihlavy, které se úvod ročníku vyvedl, následně doma v jihomoravském derby přivítají Vyškov. „Třeba proti Varnsdorfu jsme určitě nechtěli být takhle málo na balonu, někdy to tak ale bohužel dopadne. Měli jsme tři dny předtím pohár, kde většina hrála devadesát minut a kluci měli i těžké nohy. Šel jsem na hřiště až v druhé půli a taky jsem to na sobě cítil, měl jsem toho na konci plné brýle,“ dodává útočník.