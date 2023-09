Fotbalová Zbrojovka uspěla na přestupovém trhu. Tentokrát jde ovšem o funkcionářský přesun. Z Rosic získala dlouholetého ředitele Petra Čejku, který do brněnského klubu přichází na pozici sportovního manažera mládeže.

Novým sportovním manažerem mládeže ve Zbrojovce se stal Petr Čejka. | Foto: FC Zbrojovka Brno

Osmatřicetiletý Čejka za Zbrojovku nastupoval v mládežnických kategoriích a později tam zastával post šéftrenéra přípravek. „Petr má obrovské zkušenosti a skvěle zná zdejší prostředí. Ohledně mládeže nejde jen o výchovný proces, nýbrž neustále řešíme otázky typu kde, co a jak, proto jsme na tuto pozici hledali někoho s manažerskými zkušenostmi a dovednostmi. Jsme přesvědčeni, že právě Petr je tou pravou osobou pro pozici šéfa mládeže,“ sdělil na klubovém webu sportovní manažer Zbrojovky Zdeněk Psotka.

Čejka řídil Slovan Rosice jedenáct let a vytáhl je do špičky Moravskoslezské fotbalové ligy. „Dlouho jsem vše zvažoval a nakonec jsem se tuto velkou výzvu rozhodl přijmout. Mou náplní práce bude především manažerská činnost a vše, co souvisí s mládeží. Infrastruktura, smlouvy, tréninkový proces. Těch věcí je opravdu hodně, ale nejdu do neznámého prostředí, prakticky všechny lidi v klubu znám. Některé procesy musím ještě poznávat do detailu, ale jsem přesvědčený, že aklimatizace bude rychlá. Se Zdeňkem Psotkou už jsme řadu věcí řešili s předstihem, právě on byl tím jazýčkem na vahách, který moje rozhodnutí překlopil,“ pronesl Čejka.