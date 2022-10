Pro něj to byl těžký zápas. Na hrotu se často bil sám, Líšeň perfektně plnila především defenzivní úkoly. „Občas to pro útočníka v našem systému je složitější, ale taky jsme měli utkání, kdy jsme dali hodně gólů. U nás opravdu platí, že brání celé mužstvo, a i útočník se tomu musí přizpůsobit. Ale nějak extra defenzivně zase nehrajeme,“ popsal třiadvacetiletý forvard.

Větší porce minut, kterou Ziklovi líšeňský kouč Milan Valachovič premiérově svěřil, se mu ale zamlouvala, do teď totiž ani jednou nenaskočil na víc než třicet minut. Proto by velmi rád své jméno viděl v základní sestavě i pro zápas v Opavě, kde druholigový lídr vyběhne dnes od pěti hodin odpoledne. „Samozřejmě že bych si to přál, každý hráč chce pravidelně nastupovat. Ale uvidíme, je to na trenérovi, koho nasadí do utkání,“ tušil Zikl.

V prvních deseti kolech se odchovanec Zbrojovky jen díval na záda svému konkurentovi v útoku Pavlu Vandasovi, který především v úvodu ročníku měl střeleckou fazonu. Jenže poslední gól zaznamenal Vandas v pátém kole proti béčku Sigmy Olomouc, od té doby pět utkání bez přesné trefy. „Nemůžu úplně říct, že bych byl s rolí žolíka spokojený, protože bych samozřejmě chtěl vždy hrát od začátku. Ale teď jsem takovou pozici měl, tak musím pracovat na tom, abych mohl hrát víc minut,“ uvedl brněnský rodák.

Především však hodlá dělat vše pro to, aby si Líšeň udržela pozici v čele tabulky až do zimní pauzy, po minulém kole už má jen jednobodový náskok na Příbram a Vyškov. „Chtěli bychom se na prvním místě udržet napořád. Neříkám, že je to něco, na co se nějak enormně upíráme, ale do zimní pauzy bychom to určitě chtěli udržet. Nějak moc na to teď nehledíme, ale třeba se pak o Vánocích podíváme na tabulku a uvidíme, že se nám to povedlo,“ podotkl Zikl.