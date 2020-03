Ten byl po zápase pořádně v ráži. „Je zásadní problém, když nám v první půli nehrají čtyři hráči… A pozor, ti, kteří mají tým táhnout,“ zdůraznil Machálek.

Z pohledu na střídání v poločase se jen lze domnívat, koho stratég Zbrojovky měl na mysli. Po pětačtyřicetiminutovce, která skončila nerozhodně 0:0, ze hry stáhl Pavla Eismanna, Ondřeje Vaňka, Jana Hladíka a Šimona Šumberu. „Jsem na hráče naštvaný. Takhle se prezentovat nechceme a ani nebudeme,“ pravil rázně Machálek.

Hráčům po zápase vzkázal: „V kabině bude bouřka. Jsou to profesionálové a já od nich požaduji pokaždé stoprocentní výkon. To, co někteří předvedli, je na pokutu.“

Přitom Brňané utkání rozehráli slibně. „Byl to těžký zápas pro oba týmy. Docela dobře jsme začali, prvních patnáct minut od nás nebylo vůbec špatných. Dobře jsme kombinovali. Ale potom se naše hra změnila, a nevím proč. Úplně zbytečně jsme ztráceli balony a soupeř chodil do brejků,“ líčil brněnský defenzivní záložník nebo stoper Adrián Čermák.

V zápase s Pardubicemi naskočil na stoperovi, jelikož k dispozici nebyl Pavel Dreksa, který utrpěl v tréninku lehčí zranění. „Ale nejedná se o nic vážného a tento týden se vrátí do tréninku,“ prozradil Machálek.

Zatímco v první půli se diváci gólů nedočkali, ve druhé pětačtyřicetiminutovce na branku dlouho nečekali. Do vedení se záhy dostaly Pardubice, ty svůj náskok ještě zdvojnásobily. Zbrojovka zásluhou Kršky už jen snížila.

Už v neděli rozehraje Brno jarní část druhé ligy doma se Sokolovem.

Zbrojovka Brno - Pardubice 1:2

Poločas: 0:0

Branky: 71. Krška – 46. Ewerton, 53. Hlavatý.

Diváci: 350.

Zbrojovka: Floder – Bariš (65. Jurásek), Šural (75. Bariš), Čermák, Eismann (46. Kotula) – Hladík (46. Krška), Vaněk (46. Pachlopník), J. Sedlák, Šumbera (46. Krška) – Fousek (75. Přichystal), Přichystal (65. M. Sedlák)

Pardubice 1. poločas: Boháč – Cadu, Zukal, Surzyn, Sláma – Jeřábek – Lee, Solil, Selnar, Pfeifer – Šplíchal.

2. poločas: Hrnčíř – Prosek, Šejvl, Toml, Čelůstka, Čihák, Zifčák, Hlavatý, Tischler, Ewerton, Černý.