Po loňském stříbře tak tentokrát obsadili Brňané v druholigové tabulce čtvrtou pozici. „Všechny nás to mrzí, ale v pondělí jsme sezonu uzavřeli, je to minulost a už se chystáme na nový ročník,“ poznamenal Hladiš v rozhovoru pro Deník Rovnost.

Jak hodnotíte čtvrté místo Líšně v druholigové tabulce?

Před sezonou bylo v druhé lize sedm družstev, která už v minulosti hrála i první ligu. Navíc do soutěže přibyla rezerva Sparty a Vlašim navázala spolupráci se Slavií. Reálně jsme uvažovali o sedmém osmém místě, proto čtvrtá pozice je vynikající.

Baráž sice nebyla cílem klubu, ale hráči ji měli na dosah. Jak na neúčast v bitvě o první ligu nyní nahlížíte?

Hráči si baráž opravdu chtěli zahrát a vedení je v tom podporovalo, bohužel se to nakonec nepovedlo. V posledním zápase se Žižkovem jsme vedli 1:0, ale po náhodné brance soupeř vyrovnal a my jsme zpanikařili. Všechny nás to mrzí, mohlo být v Líšni jedno pěkné utkání navíc, hráči měli šanci se opět zviditelnit…

Velké zklamání, zápas jsme ale neprodali, vzkázal Ševčík po porážce s Žižkovem

Před sezonou jste se chtěli v soutěži etablovat a stejně jako loni Líšeň získala padesát bodů. Bude příště mířit výš?

Umístění po postupu do soutěže byla dobrá. Nejprve deváté, pak druhé a teď čtvrté místo. První dva roky ve druhé lize bylo naším cílem se zachránit, třetí se etablovat v soutěži. Obojí se povedlo. Nesmíme si ale myslet, že se to bude další roky automaticky opakovat.

Po zimě patřila týmu třetí příčka a předpokládal jste, že na jaře na podzimní výsledky nenaváže. Naplnila se očekávání?

Po zimě odešli z Líšně tři hráči, kteří nastoupili v první lize. I když jsme se snažili je nahradit kvalitními fotbalisty, tak jsme předpokládali, že zabudování nových tváří nějakou dobu potrvá. Proto jsme čekali horší část sezony. Navíc se k tomu koncem jara přidali dva zranění hráči ze základní sestavy.

Jak tedy jarní část sezony vnímáte?

Do vítězství v derby (v polovině března 3:1 pozn. red.) jsme hráli docela dobře, ale porážka Zbrojovky nám spíše uškodila, i když nám zápas neskutečně vyšel. Vedení mužstva i hráči si sami zdůrazňovali, že je třeba to potvrdit v dalších zápasech. I tak jsme ztratili pokoru a naše výkony nebyly už tak dobré. Přesto tím, že kluci hrají za Líšeň, tak jsme některé zápasy ubojovali a je z toho velmi pěkné čtvrté místo. Při troše štěstí mohlo být třetí, nebo i druhé.

Posily Zbrojovky do ligy? Tři hráči do obrany, tři do zálohy a útočník

Už jste zmínil odchody Jakuba Kučery, Jana Silného a Martina Rolinka do prvoligových celků. Jak se vám povedlo je nahradit?

Když odejdou hráči do první ligy, tak nemůžete čekat, že ti noví budou okamžitě lepší. Hráči se musí adaptovat na podmínky Líšně, sehrát se s ostatními. Takže až další půlrok ukáže jejich schopnosti u nás hrát a jak se s Líšní sžili. Ale umístění už teď napovídá, že jsme kádr na jarní část sezony doplnili dobře.

Líšeň je teprve třetím rokem v profesionální soutěži. Jak vás těší odchody hráčů do prvoligových celků?

Mám z nich velkou radost, protože to svědčí o výborné práci v Líšni. Za tři roky ve druhé lize odešlo z Líšně do nejvyšší soutěže deset hráčů, a to do Zbrojovky, Mladé Boleslavi, Jablonce a Hradce Králové. Ani jeden z nich přitom první ligu dřív dlouhodobě nehrál…

Vyžaduje přesto kádr nějaké změny i v létě?

Jestli se nám podaří posílit, bude to jedině dobře. Zatím máme všechny hráče pod smlouvou, což ale neznamená, že v kádru pohyby nebudou. To ukáže až nejbližší čas. Kluci teď mají dovolenou a práce naopak začíná vedení klubu. Novou sezonu teprve budeme chystat, na oznamování změn je ještě opravdu brzy.