Brno – Víc než dva měsíce čekali na zápas a konec pauzy si náležitě užili. Fotbalisté Zbrojovky po uvolnění vládních opatření souvisejících s koronavirovou nákazou nastoupili na stadionu v Srbské ulici v přípravném utkání proti Uničovu a třetiligového soka přejeli 6:0.

PŘI CHUTI. Fotbalisté Zbrojovky (v červeném) v přípravě přestříleli Uničov 6:0. Foto: Petr Nečas | Foto: Deník / VLP Externista

Už v prvním poločase předváděli nápadité kombinace a nastříleli pět gólů. „Bylo vidět, že Uničov trénuje od pondělí, my ve skupinách už čtrnáct dnů, to se projevilo. Byli jsme živější, dravější, hráli jsme přímočarý fotbal, První poločas jsme předváděli, co chceme, druhý jsme hráli fotbal starých pánů,“ hodnotil duel brněnský trenér Miloslav Machálek.