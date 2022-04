„Trenér byl o pauze hodně naštvaný, zvýšil hlas a takhle jsem ho ještě nikdy neviděl. Ten gól mu vadil a všichni jsme cítili, že to bude průšvih,“ uvedl líšeňský kapitán Ondřej Ševčík.

Pražané snížili těsně před odchodem do šaten, když se prosadil domácí záložník Lukáš Buchvaldek. „Koledovali jsme si o to, protože už předtím jsem vyhlavičkoval míč na brankové čáře do břevna, Dukla měla tři standardky po sobě a dost jsme riskovali. Věřili jsme si celý poločas a měli ho dohrát zkušeněji někde vepředu. Místo toho jsme dostali smolný a zbytečný gól,“ zmínil Ševčík.

Šestadvacetiletý zadák se po první obdržené brance vyčítavě díval na svého kolegu ze stoperské dvojice Michala Jeřábka, přes něhož doputoval přízemní centr až k zakončujícímu Buchvaldkovi. „Bavil jsem se s Michalem o tom, chtěl balon odkopnout levou nohou, ale podjelo mu to. Pak míč proletěl těsně kolem mě a už jsem nestačil zareagovat,“ zalitoval Ševčík.

Dukla tak proti brněnskému celku uťala nelichotivou sérii 272 minut bez vstřeleného gólu. „Najednou se nakopla a dostala sebevědomí. Ten gól po delší době ji povzbudil, zatímco nás dal trochu dolů," líčil líšeňský obránce, jenž v této druholigové sezoně nevynechal na hřišti ještě ani minutu.

Do té doby přitom líšeňští fotbalisté v ofenzivě dominovali, když se už v šesté minutě trefil střelou na zadní tyč Jaroslav Málek. Po víc než půlhodině hry pak propálil brankáře Michala Reichla hostující David Machalík. „První poločas jsme po fotbalové stránce odehráli vůbec nejlíp v této sezoně. Měli jsme výborné akce a dařilo se nám,“ prohlásil Ševčík.

Zpočátku druhé půle stoper brněnského celku slibnou hlavou po Málkově centru trefil jen brankáře Reichla. „To mě mrzí. Kdybych tuhle šanci proměnil, rozhodl bych zřejmě o tom, že si odvezeme tři body. Dával jsem to Jardovi a klasicky běžel dopředu. Celou dobu jsem na něj volal, dal jsem rybičku a ani nevím, kam to letělo. Bylo to strašně rychlé," popsal svou akci Ševčík.

A když Líšeň odmítla navýšit svůj náskok, zahájil své gólové představení Daniel Souček. Kapitán domácího týmu zkompletoval hattrick za pouhých dvanáct minut. „Pustili jsme soupeře do hry a v našem týmu zavládly chaos a beznaděj. Domácí byli v euforii a přehráli nás v osobních soubojích. Získali sebedůvěru i zápas,“ pravil líšeňský trenér Milan Valachovič.

Souček jeho svěřence nejprve zpražil přesnou ránou z kroku zhruba z dvaceti metrů, poté po faulu gólmana Vlastimila Veselého proměnil pokutový kop a třetí zásah zaznamenal hlavou po rohu. „Neměli jsme pak už sílu. Nejprve se nám všechno dařilo a pak dostaneme čtyři góly, což se nesmí stát,“ smutnil Ševčík.

Brňané v jarní části sezony padli po porážce 1:3 s Vlašimí teprve podruhé. „Byli jsme hodně smutní, ale sezona je ještě dlouhá. Nedělal bych si z toho velkou hlavu, teď musíme porazit Chrudim,“ dodal Ševčík.

Líšeň se aktuálně nachází na třetím místě tabulky a má stejně bodů jako Vlašim, která ovšem odehrála o zápas míň. Dukla je po prvním jarním vítězství dál sedmá.