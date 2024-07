Nešťastný start sezony prožívá hvězdný fotbalista Zbrojovky Jakub Řezníček. Nejenže úvodní kolo Chance Národní ligy v Jihlavě strávil kvůli zranění na tribuně a ve druhém se nevešel do základní sestavy trenéra Jaroslava Hynka. V pátečním utkání v Opavě se dostal na hřiště v 69. minutě, v 90. minutě ovšem dohrál, protože za protesty viděl druhou žlutou a tedy červenou kartu. Brňané ale v krátkém oslabení neinkasovali a nakonec dotáhli zápas k remíze 1:1 a po dvou kolech mají čtyři body, spolufavorit soutěže Opava dva.

„Sedmdesát minut jsme hráli dobrý zápas. Soupeře jsme měli dobře přečteného, toho jsme dokázali využít. Dali jsme gól, nakonec jsme inkasovali po zbaběle rozehrané standardce. Ve druhém poločase jsme byli znovu odvážnější. Dojeli jsme na nepřesnosti a kondici. Na té musíme zapracovat. Ze dvou venkovních utkání máme čtyři body, což je dobrý začátek,“ uvedl trenér Zbrojovky Jaroslav Hynek.

Ten poslal do hry totožnou základní jedenáctku jako v pondělní vyhrané partii v Jihlavě, přestože už měl k dispozici uzdraveného Řezníčka. Stále scházel Foster Gyamfi. Kvarteto Texl, Švancara, Polák a Hložánek zamířilo na generálku béčka s Kroměříží.

Zbrojovka vstoupila do zápasu aktivně, do šancí se ale nedostávala po nepřesnostech v předfinální fázi. Postupem času se osmělili i domácí, ve dvacáté minutě poprvé zahrozil bývalý brněnský hráč ve službách Opavy Filip Blecha, ale míč poslal jen do boční sítě. Zanedlouho se po samostatné akci dostal ke střele z hranice pokutového území velezkušený Libor Kozák, jenže míč poslal mimo bránu.

Ve 25. minutě přišla chvíle hostí. Lucas Kubr nacentroval míč na nabíhajícího Romana Potočného, který zblízka otevřel skóre. Domácí byli ve zbytku první půle aktivnější, za což byli odměnění. Ve 43. minutě srovnal trefou po rohu Solomon Omale.

Hosty mohl dostat do vedení brzy po změně stran vrátit Jakub Janetzký, jenže svou dělovku na rozdíl od úvodního zápasu v Jihlavě poslal těsně nad bránu.

V 61. minutě se dostal do hry žolík z prvního klání Wale Mussa Alli a po chvíli už poprvé ohrozil opavskou bránu, jeho projektil z hranice šestnáctky ovšem zamířil nad břevno.

Jinak ale byli nebezpečnější domácí, Čejka napálil tyč a zanedlouho se prosadil Kozák, gól ovšem nebyl kvůli ofsajdu uznán. V 81. minutě se pak představila nová opavská akvizice Mootoo, jenž pálil nad bránu.

V závěru viděl druhou žlutou kartu Jakub Řezníček za protesty proti rozhodnutí sudího nepísknout Zbrojovce penaltu po kontaktu opavského hráče na Alliho. Domácí se ocitli v několika závarech, větší šanci už ale neměli a utkání tak skončilo remízou.

Opava - Zbrojovka Brno 1:1

Poločas: 1:1.

Branky: 43. Omale – 25. Potočný.

Rozhodčí: Orel – Hájek, Beneš.

Žluté karty: 7. Helešic, 9. Omale, 45. Kozák, 51. Vincour – 11. Šural, 67. Janetzký, 84. Granečný, 86. Řezníček, 87. Pernica, 90. Řezníček.

Červená karta: 90. Řezníček.

Diváci: 1493

Opava: Richter – Pejša (46. Mootoo), Srubek (32. Vincour), Janoščín (C), Helešic – Blecha, Omale, Ondráček (60. Rataj) – Málek (60. Čejka), Kozák, Rezek (88. Vladař).

Zbrojovka Brno: Sváček – Šural, Pernica (C), Štěpánek – Smejkal (60. Alli), Nový (88. Hamza), Janetzký, Kubr (89. Jambor) – Potočný, Mateković (69. Řezníček), Kronus (61. Granečný).