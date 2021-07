Před týdnem přitom Zbrojovka stejným výsledkem zdolala Pardubice. „To, že jsme nedokázali vstřelit branku, nás mrzí víc než prohra. Hráčům ten zápas trochu otevřel oči, viděli, s jakou agresivitou je potřeba hrát, a uvědomili si, na jakých věcech musíme pracovat. Není to jen o tréninku, je potřeba to ze sebe dostat i v utkání," sdělil na klubovém webu brněnský kouč Richard Dostálek.

V úvodních třiceti minutách šlo o vyrovnaný zápas, ve kterém hrozila i Zbrojovka. Všechno ale utnul ve 34. minutě Kryštof Daněk. Nejprve Hála nastřelil tyč, ale míč se odrazil k mladému hráči Sigmy a ten jej uklidil do sítě. O minutu později se Daněk prosadil individuální akcí, kterou zakončil lobem - 2:0. „Potkali jsme se dnes s větší kvalitou než minulý víkend. Soupeř byl důrazný, agresivní, rychlý, což nám dělalo problémy. Bohužel ráz zápasu určily dvě minuty, které jsme nezvládli. Nejprve jsme propadli po standardce, hned nato přišla ztráta míče uprostřed hřiště. Soupeř to potrestal, vypadli jsme z role a trvalo nám do konce poločasu, než jsme naskočili zpět,“ hodnotil Dostálek.

SK Sigma Olomouc – FC Zbrojovka Brno 2:0 (2:0)

Branky: 34. a 35. Daněk.

Rozhodčí: Černý – Antoníček, Mayer. Diváci: 300.

Sigma Olomouc: Macík (62. Stoppen) – Almedia, Hubník, Beneš, Vepřek – Hála (76. Matoušek), Sedlák, Breite, Daněk, Zifčák (46. Chytil) – Nešpor (62. Fiala). Trenér: Václav Jílek.

Zbrojovka Brno: Floder (61. Formánek) - Moravec, Štěrba, Endl (61. Hlavica), Kosek (61. Lhotecký) - Čermák (73. Moučka) - Ševčík (61. M. Sedlák), Zavadil (46. Hrabina), Texl (73. Jambor), Štepanovský (73. Lacík) - Hladík (73. Zikl). Trenér: Richard Dostálek.

Poprvé nasadil trio nováčků, stopera Jana Štěrbu, záložníka Pavla Zavadila a po přestávce obránce Matěje Hrabinu. „Někteří kluci měli drobné zdravotní problémy, což se týká Fouska, Bariše, Berkovce či Kryštůfka. Kuba Přichystal pak dostal volno, protože svědčil bráchovi na svatbě,“ sdělil Dostálek s tím, že marodi by se měli příští týden zapojit znovu do tréninku s týmem.

Sigma ve druhé půli už jen kontrolovala míč. „Za mě spokojenost. Zápas jsme zvládli po náročném týdnu výsledkově i herně. Chtěli jsme hráčům naložit alespoň sedmdesát minut, což se u většiny podařilo. Někdy nám vázla souhra, ale do šedesáté minuty bylo vše v pořádku, potom už se na nás podepsala únava. Někteří hráči říkali už v úvodu, že ji cítí,“ řekl olomoucký kouč Václav Jílek.

V utkání za Sigmu poprvé naskočil i brazilský obránce Stephan Alves de Almeida. Ten je v klubu na týdenní zkoušce a kouč Jílek byl s jeho výkonem na pravém kraji obrany spokojený. „Ukázal potenciál v rychlosti, obranných činnostech i taktice. Na to, že s námi v ligových nárocích trénuje týden, tak zápas zvládl dobře. Chybičky bychom samozřejmě našli jako u každého, ale šlo nám o to, aby byl schopný v rámci devadesáti minut plnit to, co jsme mu řekli před zápasem,“ hodnotil Jílek.

Daňka chválil za branky, ale výtky k němu měl. „Můžeme slavit dva jeho góly, nebo se dívat na určitou kvalitu hry. Tam jsem s ním nebyl úplně spokojený. Měl dost zbytečných ztrát a je důležité, aby se v určitých fázích zklidnil. Tím mu samozřejmě neupírám snahu. Pokud si udrží tenhle nadstandard v podobě efektivity, tak to vždycky převáží,“ hodnotil Daňkův výkon Jílek.

Stále je však Sigma ve fázi testování. „Zkoušíme různé herní systémy a vazby hráčů. Potřebujeme je navnímat,“ zdůraznil Jílek. Olomouc totiž čeká v blízké době zužování kádru. „Budeme si to vyhodnocovat už po sobotě, ale nebude to definitivní. Konečné rozhodnutí směřujeme k soustředění,“ uzavřel Jílek.