Dělá, co může. S devíti brankami vládne střelcům druhé fotbalové ligy. Jenže ani potence kapitána Jakuba Řezníčka nestačí k tomu, aby Zbrojovka vyhrávala.

Žižkov doma porazil Brno 4:2! | Foto: Deník/Michal Káva

Zkušený forvard dal v nedělním dopoledním utkání na Žižkově dva góly, jenže jimi pouze mírnil porážku 2:4. Před sezonou největší aspirant postupu prohrál ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE počtvrté v řadě a v tabulce je až šestý s jedenáctibodovou ztrátou na první Vyškov. „Měli bychom se zamyslet nad tím, co hrajeme, protože pokud začneme vždycky, až když je to 0:3, tak je to málo. To si musíme říct. Je to šílené, co předvádíme, víc k tomu asi nemám,“ sotva hledal slova po poslední porážce.

Zmar Zbrojovky! Viktorka doma nasázela do brněnské sítě čtyři góly

Zbrojovka totiž na hřišti Viktorie po půlhodině prohrávala o tři góly. Ve 49. minutě sice snížil Řezníček, jenže za dalších dvacet minut to bylo už 4:1 po trefě Václava Proška. V závěru pak brněnský kapitán jen korigoval výsledek druhou trefou. „Po prvním gólu jsem věřil, že s tím něco uděláme. Viktorku jsme zmáčkli, snížili jsme. Pak ale přišla zase naše klasika, balon do vápna a dostaneme gól, to je trestuhodné a nedá se tak hrát. Ten druhý už přišel opravdu pozdě, to už byla spíš jen korekce,“ líčil Řezníček.

Do konce podzimní části už zbývají pouze tři utkání a snaha Zbrojovky o přímý postup už vypadá zoufale. „Zlepšit musíme všechno, jedině na hřišti to můžeme zlomit. Co na podzim předvádíme, je zkrátka málo. Na některé týmy to stačí, na některé ne. Děláme chyby vzadu, nehrajeme s balonem, jsme zes…í,“ bědoval Řezníček.

Koželuh získal místo v Brně i v reprezentaci. Na Žižkově však Zbrojovce nepomůže

Brno sráží hrozivé chyby v defenzivě, ovšem chybí i kvalita směrem dopředu, projevuje se třeba absence Jiřího Texla. „Chybí nám Texlík, který by si to vzal, dal hře myšlenku, máme hodně mladé mužstvo, ale to nás neomlouvá. Začíná to u každého z nás, nezměníme to mávnutím proutku. Musíme se zase začít posouvat, protože aktuálními výkony nemáme na to, abychom potvrdili ambice,“ prohlásil Řezníček.