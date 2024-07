Jen posuďte sami: Jan Silný z Kroměříže, Pavol Ilko z Vyškova, Václav Dudl z Příbrami, Marek Mach z Prostějova, David Kratochvíla ze Slovácka a naposledy Jan Sedlák, jenž v uplynulém ročníku oblékal dres polského klubu Ruch Chorzów. „Přivedli jsme víc hráčů než loni, protože v minulé sezoně se náš kádr ukázal úzký. Vzhledem k množství zranění na konci neměl kdo hrát,“ popsal předseda klubu Karel Hladiš. „Chceme zase hrát do pátého místa, ať nebojujeme o sestup,“ doplnil vzápětí cíl.

Největší ztrátu zaznamenala Líšeň až v závěru přestupního období. Citelné oslabení představuje přestup slovenského záložníka Adriána Čermáka do Jihlavy. „Náš nejlepší hráč odchází do Jihlavy, protože je tam víc peněz. Máme horší finanční podmínky, ale nikomu nedlužíme ani korunu,“ upozornil předseda.

O Čermáka se původně zajímala slovenská Skalica, ale z jednání vycouvala. Když už to vypadalo, že záložník zůstane v Líšni, vstoupila do jednání Vysočina. „Té nabídce nešlo bránit. Adrián postavil dům, narodila se mu holka, v jedenatřiceti letech chce ještě vydělat peníze. Náš předseda je slušný a má velké srdce, takže ho pustil. Museli jsme se s tím vyrovnat,“ poznamenal líšeňský trenér Milan Valachovič.

Slovenského záložníka může v sestavě brněnského klubu nahradit Sedlák, který v dresu Zbrojovky a Olomouce naskočil do devadesáti prvoligových střetnutí. „Věříme, že Honza Sedlák je adekvátní náhrada, je to hrozně hodný kluk, Brňák, nejde do neznámého prostředí. Způsobem hry se k nám hodí, je to bojovník, běhavý hráč. Adrián je možná víc kreativní, ale ukáže až soutěž. Věříme, že Honza prodá zkušenosti, které má,“ podotkl Valachovič. „Honza Sedlák dozadu Čermáka nahradí, dopředu musí dávat góly Silný,“ doplnil trenéra Hladiš.

Loni na jaře nastupoval Sedlák ve druhé polské lize pravidelně, jenže po postupu v uplynulé sezoně i vinou zranění zvládl jen dva ligové a jeden pohárový duel. „Jednal jsem s jeho manažerem už loni, když skončil v Olomouci, říkal, že buď se mu podaří Polsko, nebo půjde do Líšně. Na jaře v Chorzówě nehrál, měl zdravotní potíže, přišel tam nový trenér, který ho nechtěl. Vzhledem k našim vztahům si teď Honza vybral Líšeň,“ těšilo Hladiše.

V líšeňském dresu už se kvůli zdravotním problémům neobjeví ani zkušený obránce David Pašek. „Ukončil činnost, protože jeho kotník mu neumožňuje dál se věnovat profesionální kariéře,“ objasnila organizačně technická manažerka klubu Dagmar Wallová.

Defenzivu zesílily příchody příbramského Dudla nebo vyškovského Ilka. „Venca Dudl je kvalitní hráč, vychovaný Spartou, ale v Příbrami prožil horší období, šest měsíců neměl výplatu. Palo Ilko bydlí v Brně, má tu práci, je vystudovaný strojírenský inženýr, jedna z jeho podmínek byla, že chce chodit do práce a nechce dojíždět. Myslí na budoucnost a chtěl změnit prostředí,“ líčil Valachovič.

Z výrazného posílení kádru má radost také kapitán Michal Jeřábek. „V první řadě bych vyzdvihl vedení a trenéra, jsou za mě kouzelníci, odvedli velkou práci ohledně posil. Není jednoduché těm hráčům nabídnout dobré podmínky, ale přišla velká zkušenost, Palo Ilko, Venca Dudl, Silák, Sedlo. Oproti zimě jde o velké posílení a mohlo by nám to do sezony hodně pomoct. Mám rád, když nás někdo pasuje do třináctého místa, že budeme bojovat o záchranu, jak jsem četl. To mě extrémně motivuje, jsme odhodlaní jít do nové sezony a rvát se nahoře,“ prohlásil obránce Jeřábek.

Líšeň zažila také zajímavou generálku na sezonu, když se v pondělí v rakouském Laa an der Thaya střetla s celkem Sharjah FC. Čtvrtému týmu uplynulé sezony nejvyšší soutěže Spojených arabských emirátů brněnský výběr podlehl 1:3. „Je to úplně jiný svět, mají v týmu snad dvacet trenérů, dalších patnáct lidí v realizáku, všichni stejná trika s monogramem, přiletěli vlastním letadlem. Je inspirující vidět takové mužstvo. V týdnu mi volali z Rakouska, oslovili nás a jsem rád, že předseda zápas schválil. Dlouhodobě spolupracujeme s touhle agenturou a občas musíme vzít zápas mimo plán, abychom se mohli dostat k zajímavým soupeřům. Trenér Olaroiu nám děkoval, že jsme to vzali, pro naše hráče byl zážitek nastoupit proti fotbalistům jako Paco Alcácer,“ zmínil Valachovič bývalého španělského reprezentanta.

Hned v úvodním kole prověří Líšeň mužstvo, které sestoupilo z první ligy – Zlín. „Vstupujeme do sezony s obrovskou pokorou, první dvě kola máme ze sféry strašidelných, Zlín jsme viděli ve Vídni, pak jedeme na Žižkov, kde se nám dlouhodobě nedaří. Doteď nevím, kde jsou možnosti našeho mužstva, můžeme překvapit, ale taky prožít zklamání. Konkurence je hodně důležitá, pokud k tomu hráči přistoupí správně, může jim pomoct,“ poznamenal Valachovič.

Zlín na východě Brna nastoupí v sobotu od půl páté odpoledne. „Jsme už nažhavení hrát o body a prémie. Doufejme, že v sobotu přijde dost lidi a předvedeme důstojný výkon. Na start soutěže je to ideální soupeř, spadl z ligy. Doufám, že se na něj vytáhneme,“ přál si Jeřábek.