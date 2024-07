Defenzivní záložník Adrián Čermák přestoupil z Líšně do Jihlavy.

Před dvěma lety se Čermák vrátil ze Zbrojovky do Líšně, ve které patřil mezi neodmyslitelné tahouny. V první sezoně vynechal jen dva druholigové duely, v minulém ročníku čtyři, z pozice defenzivního záložníka navíc tradičně patřil k nejlepším střelcům.

Jenže těsně před startem nového ročníku jedenatřicetiletý fotbalista překvapivě Líšeň opouští a posílil druholigového rivala. V Jihlavě podepsal víceletý kontrakt. „Adrián v mých očích patří mezi nejlepší hráče druhé ligy. Disponuje jak zkušenostmi, tak i velkou kvalitou. Počítáme, že našemu mladému mužstvu předá oba tyto aspekty a hráči se vedle něj budou ještě zlepšovat,“ popsal pro klubový web jihlavský sportovní ředitel Lukáš Vaculík.

O Čermákově kvalitách dobře věděli i v Líšni, kde se na slovenského hráče poptávaly i prvoligové celky. „Nakonec u nás prodloužil smlouvu, ale upřímně jsem si myslel, že odejde do nejvyšší soutěže, což bych mu upřímně přál, protože za mě je to hráč s prvoligovými kvalitami,“ podotkl před půl rokem líšeňský kouč Milan Valachovič.

Situace se však nakonec změnila. Čermák v závěru minulé sezony utrpěl zranění, které mu dosud nedovolilo vrátit se k plnému tréninku, za Líšeň tak v přípravě neodehrál jediné utkání. A nepřidá už žádné další. „Dle lékařské prohlídky není zranění vážného charakteru, zhruba do dvou týdnů by se Čermák měl zapojit do plného tréninku. Počítáme tedy, že už brzy bude platnou posilou v druholigových zápasech,“ doplnil Vaculík.

Brněnský celek už si za odchovance Slovanu Bratislava sehnal zvučnou náhradu. Z polského klubu Ruch Chorzow přivedl Jana Sedláka, který dříve také hájil barvy Zbrojovky, bohaté zkušenosti má i s nejvyšší soutěží, kde nasbíral devadesát startů.

Devětadvacetiletý Sedlák už naskočil i do dvou posledních přípravných zápasů Líšně před novou sezonou.