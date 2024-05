V posledních třech sezonách fotbalová Líšeň podobné starosti nezažila. Hrála totiž pravidelně na předních příčkách druholigové tabulky, a přestože se ani jednou nedostala do baráže o postup, příliš dlouho nesmutnila. Nešlo jí totiž o život. V aktuálním ročníku už jí však o život šlo. Celek z východu Brna byl dlouho zapletený v boji o udržení, po sobotní remíze 1:1 v derby se Zbrojovkou už má však jistotu záchrany. „Už se nám bude lépe dýchat,“ oddechl si líšeňský záložník Adrián Čermák.

Atmosféra brněnského derby mezi domácí Líšní (v bílém) a Zbrojovkou. | Video: Deník/Jakub Tručka

Pro Líšeň to není jednoduchá sezona. Nevyvedl se jí start do soutěže a jen těžko se prokousávala nesmírně vyrovnanou tabulkou. Primární cíl však má po sobotě splněný, i v příštím ročníku si zahraje druhou ligu. „Jsme už klidnější. Sezona ale ještě nekončí, máme před sebou poslední dva zápasy, které určitě nevypustíme a budeme chtít vyhrát. Hodláme nasbírat co nejvíc bodů,“ předeslal Čermák.

Jistotu záchrany Líšeň dostala ziskem bodu z derby se Zbrojovkou. V domácím prostředí sice od 54. minuty prohrávala, ale díky trefě Martina Tauše dokázala v závěru vyrovnat. „Byla chyba, že jsme po změně stran přestali předvádět hru z první půle. Ta od nás byla výborná a je škoda, že jsme na to nenavázali. Od nějaké sedmdesáté minuty jsme se k tomu ale opět vrátili,“ hodnotil utkání slovenský středopolař.

Remízu domácí tábor uvítal. Ve vzájemných zápasech se Zbrojovkou byla vůbec první, Líšeň díky ní nechala svého městského rivala o tři body za sebou. „Věděli jsme, že v kádru Zbrojovky jsou kvalitní hráči, ale připravovali jsme se jako na každý jiný zápas. Soupeř svou kvalitu i ukázal, ale až na jednu dvě situace jsme to celkem zvládli,“ těšilo Čermáka.

V klíčových chvílích navíc domácí podržel gólman Tomáš Vajner. Ten vytáhl několik opravdu skvělých zákroků a nedovolil Zbrojovce odskočit do většího náskoku. „Vajny nás drží dlouhodobě, skoro v každém utkání vytáhne nějaký velký zákrok. Je to výborný gólman, víme, že se na něj můžeme spolehnout, protože nám to svým výkonem vrátí,“ podotkl třicetiletý hráč.

Do posledních dvou kol tak celek z východu Brna vstoupí v naprosto klidné pozici. Záchranu už má jistou, na baráž už také dosáhnout nemůže.

V neděli jej ale čeká ještě jedno pikantní utkání, zamíří totiž do Drnovic k dalšímu derby – od pěti hodin odpoledne vyzve Vyškov. „Bude to náročný zápas, Vyškov stále hraje o lepší pozici v baráži, takže bude chtít vyhrát. Má v kádru běhavé hráče, fyzicky to nebude nic jednoduchého, navíc když nám už trošku dochází síly na konci sezony. Nachystáme se však a věřím, že poslední dvě utkání zvládneme,“ doplnil Čermák.