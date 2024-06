Pro fotbalovou Líšeň to byl speciální den. Na neděli totiž připravila oslavy nedávného výročí sta let od založení klubu, na své si přišli děti i zarytí fanoušci. A nakonec šlo pro brněnský celek ještě o speciálnější odpoledne. V zápase proti Baníku Ostrava, kterého si pozval jako soupeře, totiž předvedl velký výkon, který vyústil ve velmi cennou remízu 2:2. A aby toho nebylo málo, domácí hráči následně ještě účastníka evropských pohárů skolili v penaltovém rozstřelu.

Baník přitom do Brna dorazil téměř v plné palbě. Na líšeňském trávníku se tak proháněli Ewerton, Michal Frydrych nebo Abdullahi Tanko, domácím to však nevadilo. Zvučného soupeře se nezalekli a vybojovali remízu. „Takový výsledek samozřejmě potěší,“ přikyvoval hlavou líšeňský kouč Milan Valachovič.

Výkon jeho svěřenců rostl, v závěru dokonce měli velkou šanci, aby utkání zvrátili na svou stranu. I proto si vysloužili chválu také od soupeře. „Výkon domácích určitě hodnotím pozitivně, bylo to fajn. Líšeň znám, hraje mi tady chlapec (záložník Ondřej Hapal – pozn. red.), takže jsem ji viděl několikrát. Je to houževnatý soupeř, snažil se kvalitně bránit a chodit do rychlých protiútoků. Udělali jsme nějaká okénka, takže se dvakrát prosadil,“ shrnul ostravský kouč Pavel Hapal.

Hosté sice dvakrát vedli, k výhře jim to však nestačilo. Skóre otevřel v 17. minutě Quadri Adediran, v závěru první půle si však Emannuel Uchenna Aririerisim srazil centr Ibrahima Aldina do vlastní sítě. Druhá půle nabídla penaltovou zápletku, nejprve se z pokutového kopu trefil Ewerton, ze stejné situace se však nemýlil ani Aldin.

A líšeňská remíza s předním celkem nejvyšší soutěže byla na světě. „Kluky musím jednoznačně pochválit, zvládli to výborně. Přitom jsme museli hodně omladit sestavu, protože nám chybí hned několik hráčů. Je třeba, abychom se uzdravili,“ podotkl Valachovič.

Ten má po víkendu dostatek materiálu na další rozbor, Líšeň totiž odehrála dvě utkání ve dvou dnech. Kromě remízy s Baníkem hrála nerozhodně 0:0 se Zlínem. „Rozdělovali jsme to, aby všichni měli stejnou zátěž. Nechtěli jsme Zlínu rušit zápas, myslím si totiž, že by hráči měli zvládnout 45 minut v sobotu dopoledne a dalších 45 minut v neděli odpoledne. Proti Zlínu nastoupili i mladíci a musím říct, že podali velice dobrý výkon,“ nastínil líšeňský lodivod.

Náladu brněnského celku ještě vyšperkoval symbolický penaltový rozstřel, který si Líšeň s Baníkem střihly po závěrečném hvizdu. Vytáhl se především domácí gólman Tomáš Vajner, který úvodní pokutový kop proměnil, následně vytáhl bravurní zákrok a po dalších čtyřech úspěšných exekucích jeho spoluhráčů mohl slavit alespoň malou výhru nad zvučným soupeřem.

Gruzínský talent či Dudl. Líšeň na úvod zkoušela novice, se Zlínem remizovala

Ve speciálních retro dresech si zahrály i některé posily, do hry se dostali Václav Dudl a David Kratochvíla. Další novice Líšeň ještě postrádala. „V pondělí nám po dovolené nastupují do přípravy Silný s Ilkem, vrací se i Jokovič. A ještě budeme čekat na uzdravení trojice Otrísal, Čermák a Mionič,“ vyjmenoval Valachovič.

Přestože se letní příprava teprve před pár dny rozeběhla, líšeňský kádr už se podle všeho příliš měnit nebude. „Ještě musíme dořešit Dudla a pak už by kádr mohl mít konečnou podobu. Z 95 procent už tady máme všechny vytipované hráče. Nejsem moc velký zastánce nějakého testování, rozhodně bych nechtěl, aby nám přišlo deset hráčů na zkoušku, to pak v přípravě ubírá čas. Prací trenérů a manažerů by mělo po celý rok být zhodnotit potenciál případných posil,“ doplnil domácí stratég.