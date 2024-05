Gólmanská konkurence je velká v každém klubu. Do brány totiž v každém utkání může jít jen jeden, v Líšni tento problém ve druhé části ročníku řeší po svém.

Sedmkrát zamířil mezi tři tyče Vajner, téměř dvě stě minut už ale odchytal i bývalý slovenský reprezentant Šulla. „I pro nás je to těžká situace na rozhodování. Jednoho pošleme do branky, druhý musí na lavičku, přitom oba by v jiných klubech chytali pravidelně,“ podotýká Valachovič.

Třiadvacetiletý Vajner byl od svého předloňského příchodu z Jablonce poměrně jasnou líšeňskou jedničkou, v zimě mu však přibyla velká konkurence.

Šulla pět sezon hájil barvy bratislavského Slovanu, ve sbírce má čtyři tituly pro slovenského mistra. „Můžeme si teď vybírat. Vajny chytal celou dobu výborně, Šulla je velmi zkušený gólman, nemohli jsme ho nechat odsedět půl roku na lavičce. Je vidět, že je vynikající, má přes 160 prvoligových startů, zachytal si v evropských pohárech. Dokonce nasbíral i zápasy za slovenskou reprezentaci,“ nastiňuje líšeňský lodivod.

Slovenský gólman odchytal utkání s olomouckým béčkem a na hřišti Táborska, ve kterých Líšeň padla 1:2 a 0:1. Při sobotním domácím zápase brněnského celku s Prostějovem se mezi tři tyče vrátil mladší z brankářské dvojice. „Dvakrát po sobě jsme prohráli, tak jsme chtěli udělat nějakou změnu,“ poznamenává Valachovič.

V tomto ohledu se jihomoravskému celku taktické plány povedly. Vajner si připsal několik dobrých zákroků, udržel čisté konto a Líšeň s předposledním týmem druholigové tabulky remizovala 0:0. „Rozhodovali jsme se vždy ve více faktorech, kdo půjde do brány, tentokrát to bylo opravdu především o tom, že jsme chtěli udělat nějakou změnu. Vajny vychytal nulu, takže se to povedlo,“ dodává trenér.

Prostor na případné střídání je zde i nadále. Duelem s Prostějovem Líšeň načala anglický týden, ve kterém se ve středečním dopoledni představí na hřišti sparťanské rezervy, v sobotu pak hostí brněnské derby se Zbrojovkou.

A zatím zůstává otázkou, kdo se v těchto utkáních postaví do líšeňské svatyně.