Další hráč opouští před jarními boji kádr fotbalové Líšně. Po dvou letech se s klubem z východu Brna loučí střední záložník David Machalík, který posílil druholigového rivala. Nově totiž bude hájit barvy Kroměříže, za kterou už ve středu nastoupil k přípravnému utkání. Při výhře nad olomouckou Sigmou si připsal asistenci u obou gólů Hanácké Slavie. „Machalík chtěl víc peněz, což jsme mu v Líšni nebyli schopní dát,“ shrnul stručně líšeňský předseda Karel Hladiš.

David Machalík (v bílém) v Líšni naskočil do osmapadesáti zápasů, nyní se s brněnským klubem rozloučil. | Foto: SK Líšeň

Sedmadvacetiletý středopolař na podzim nastoupil do všech zápasů brněnského celku, pravidelně navíc naskakoval v základní sestavě.

Po odchodu Marka Matochy je však dalším středním záložníkem, který Líšeň v zimě opustil. „Jestli to bude ztráta, ukáže až jarní část sezony. Myslím si, že i nyní v přípravných zápasech nám středová řada hraje velice dobře. Stále nám zůstali Adam Čermák a Marek Polášek, což jsou hráči základní sestavy. K tomu se velice dobře jeví Antonio Mionič, líbí se nám i nové posily,“ podotkl líšeňský kouč Milan Valachovič.

Bývalý mládežnický reprezentant je tak pátým hráčem, který v zimní přestávce natrvalo opustil líšeňské řady. „V Líšni nikdy nikoho nedržím, když chce někdo odejít, tak ho pustím. Naopak se snažím shánět mladé kluky, kteří mají zájem za nás hrát,“ nastínil Hladiš.

Pro brněnský celek ztráta dvou důležitých záložníků v krátkém časovém období není novinkou, předloni jej totiž opustil nejprve Jakub Kučera, kterého následoval Jaroslav Málek. „Také se nám je podařilo nahradit, to je prostě fotbal,“ poznamenal Valachovič.

Líšeň už si za odešlé středopolaře dokázala najít náhradu, do jejího kádru totiž ze Zlínska zamířil Denis Dziuba, další posilou je Ondřej Hapal, který je synem současného kouče Baníku Ostrava. „Machalík hrál sice dva roky v základu, ale jeho statistika v záloze je dva góly a nula asistencí. Neříkám, že je to špatný fotbalista, jeho odchod nás asi přinutí hrát trošku jinak, ale nepovažoval bych to za ztrátu,“ popsal trenér druholigového celku.

Ten zároveň naznačil, že přestup Machalíka nemusí být posledním zimním odchodem z líšeňského mužstva. „Dokud není uzavřené přestupové okno, tak není nic jisté. V létě Kuba Černín ještě za nás nastoupil k prvnímu mistrovskému zápasu v Chrudimi a další týden už hrál za Zlín. Takže je vše možné,“ upozornil.

Krátkodobě kádr brněnského týmu opouští osmnáctiletý Muhammad Yahaya, který míří na hostování do Slovácka. „Bude tam hrát první dorosteneckou ligu, hostování mu pomůže. Poprvé naskočil proti Trenčínu a mám zprávy, že se s tím porval velice dobře. Přes Lutonského, Sokola a Rolinka by se nalevo zatím asi neprosadil, je to ale velká sázka do budoucnosti, už teď je velmi zajímavým hráčem,“ doplnil Valachovič.