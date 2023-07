Dobří holubi se vracejí? Ve fotbalové Líšni to před novou sezonu FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, která začíná v sobotu, tentokrát neplatí. Ačkoliv se na svých prvoligových štacích loučila velká líšeňská jména minulosti Jan Silný a Jan Hlavica, ani jeden se na východ Brna nevrátí. Silný míří z Jablonce po intervenci majitele severočeského klubu Miroslava Pelty na hostování do Prostějova, Hlavica se po konci ve Zbrojovce vydal do druhé polské ligy, kde obleče dres Bielsko-Bialy.

Fotbalisté Líšně v generálce na novou sezonu F:NL podlehli Zlínu 2:4. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Ze Zbrojovky se těžko vrací do Líšně, protože finanční podmínky jsou tam úplně jiné než u nás. Bavil jsem se o tom s Honzou a k polskému angažmá mu pomáhal, protože se znám s tamějším sportovním ředitelem. Honza dostal v Polsku takovou smlouvu, kterou by neměl ani v první české lize. Navíc Bielsko-Biala bude hrát o postup do nejvyšší polské soutěže, takže ještě tam může udělat slušnou kariéru,“ popsal trenér Líšně Milan Valachovič.

Silný sice načne sezonu v Prostějově, ovšem výhledově není vyloučený jeho přesun do Líšně. „Bavili jsme se, že když to půjde, tak by mohl přijít třeba v zimě,“ nevzdává se kouč naděje na příchod bývalé výrazné tváře.

Přes léto tak celek z východu Brna lovil především mladé hráče z nižších soutěží. Z rezervy Slovácka přišel ofenzivně laděný záložník Ibrahim Aldin, z Táborska defenzivní univerzál Jiří Mezera, z Vítkovic útočník Lukáš Raab a z třetiligové Hostouně forvard Lukáš Vlasák. „Jsou to hráči do budoucna, šlo poznat, že přišli z nižší soutěže, ale my v Líšni jsme trpěliví. I hráči jako Kuba Kučera, Honza Silný nebo Jarda Málek se dostali do ligy v pokročilejším věku. Tím že nám skoro nikdo neodešel ze základní sestavy, mohli jsme se soustředit na doplnění kádru,“ poznamenal Valachovič.

Jednu citelnou ztrátu ale v Líšni zaznamenali. Stoper Adam Laczkó se rozhodl pro konec profesionální kariéry a návrat na Slovensko, odkud bude dojíždět na novou štaci v nižší rakouské soutěži. „Mrzí mě jeho odchod, protože mohl hrát v základu. My to ale máme nastavené tak, že nikomu nebráníme a nehodláme rozhodovat o jeho životě,“ pravil líšeňský kouč.

Na hostování do Startu Brno poslal klub jednu z dlouholetých stálic Líšně, útočníka Martina Zikla. „Trošku mi ukápla slzička, protože Ziky byl jeden z mála, koho jsem tady měl od mého příchodu před čtyřmi roky. Je to výborný kluk s vynikajícím charakterem. V poslední sezoně se mu tolik nedařilo a náš cíl byl nechat Zikyho rozehrát ve třetí lize. Věříme, že nám pak pomůže,“ podotkl Valachovič.

Klub z východu Brna si zakládá na tom, že na soupisce má výhradně své kmenové hráče, žádného na hostování. „Řešili jsme příchod jednoho hráče s ligovými zkušenostmi, ale zrovna ve středu jsme to uzavřeli. Nehodlal akceptovat naše podmínky a chtěl jen na hostování na půlroku. To za nás bylo nepřijatelné,“ pravil Valachovič.

Podle kapitána týmu Michala Jeřábka právě tato klubová filozofie napomáhá dobrým vztahům v kabině. „Je to poznat. Když jsem byl ve Vyškově, tam se hráči dost točili a nevytvoří se pak taková parta. Když dojdou kluci, kteří ví, že budou za půl roku pryč, netahají tolik za jeden provaz,“ všiml si Jeřábek.

Líšeň bude obhajovat pátou pozici z minulé druholigové sezony. „Mým přáním je, abychom zase hráli v první polovině tabulky, hlavně nehrát o záchranu,“ pronesl předseda klubu Karel Hladiš.

Sezonu zahájí Líšeň v sobotu od čtvrt na jedenáct dopoledne zápasem v Chrudimi, doma si zahraje poprvé o týden později proti Jihlavě.Příští rok čekají klub z východu Brna oslavy sta let od založení. Hlavním dnem oslav bude 22. červen.