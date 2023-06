Ještě před pár dny oba celky snily o postupu do nejvyšší české soutěže, toužily minimálně po baráži. Nyní už je jasné, že se Líšni ani pražské Dukle přání nesplní, jejich nedělní vzájemný souboj má však také specifický náboj – v posledním kole letošního druholigového ročníku si to rozdají o čtvrtou příčku.

Líšeňští fotbalisté (v tmavém) padli ve středu na hřišti rezervy pražské Slavie 1:2. | Foto: Jan Sláma

Zatímco Dukla o barážové naděje přišla už minulý týden, Líšeň o umístění v první trojce snila až do středy. Prohra na hřišti slávistického béčka 1:2 však odstřihla i brněnský celek. „Je to zklamání, protože jsme byli blízko se do baráže dostat. Ale nezvládli jsme některá utkání, musíme to prostě vzít tak, že jsme na to neměli. Nedá se nic dělat, udělali jsme maximum, ale nepovedlo se to,“ mrzelo líšeňského obránce Milana Lutonského.

Líšeňské předsezonní ambice byly sice výrazně nižší, po povedeném ročníku, ve kterém Brňané po většinu času okupovali první dvě příčky, je ale zhoršený závěr přece jen zklamáním. „Tabulku jsme viděli, věděli jsme, že ztrácí i týmy okolo a chtěli jsme naše utkání zvládnout. Nevyšlo nám to ale, už asi i trochu docházely síly, navíc kvůli zranění vypadli někteří hráči. Je hlavně škoda, že se nám nepovedlo vstřelit víc gólů, protože šance jsme si vytvářeli,“ pokračoval Lutonský.

Přestože o účast v baráži už se v posledním kole hrát nebude, nabídne závěrečný duel pikantní souboj.

Líšeň na svém stadionu v neděli od pěti hodin odpoledne přivítá Duklu a se svěřenci kouče Petra Rady se porve o čtvrté místo. „Ještě si pamatuju, že jsem do Líšně jezdil jako soupeř na utkání divize nebo třetí ligy. A teď si to rozdáme o čtvrtou příčku s jedním z historicky nejslavnějších českých klubů. Přitom Dukla má čtyřnásobný rozpočet, se kterým hospodaříme my, pro malou Líšeň je to velký úspěch,“ podotkl líšeňský stratég Milan Valachovič.

Zajímavý náboj duelu dodává právě odlišnost obou celků. Zatímco Pražané dlouhodobě patřili mezi stabilní týmy nejvyšší soutěže, Líšeň se do popředí druhé ligy vypracovala až z I. B třídy. „Když se podíváme na Duklu, tak její zázemí i ambice jsou jiné než v Líšni, v mnohém je to vlastně prvoligový tým. I proto před ní chceme skončit,“ upozornil Lutonský.

Právě zápasem s jedenáctinásobným mistrem Československa Líšeň aktuální sezonu začala, v červenci po gólu Guye Retena Elekany zvítězila na Julisce 1:0.

Nyní by jihomoravský klub rád ročník před vlastními fanoušky uzavřel na stejně pozitivní vlně, přestože v posledních dnech se řešily spíše nemístné výlevy některých líšeňských příznivců na sociálních sítích, kteří aktuálně čtvrtý tým tabulky obviňovali ze záměrně vypuštěného závěru. „Je to docela smutné a trapné, nedokážu si představit, co se takovým lidem honí hlavou. Hrajeme o prémie, o možnost zkusit si baráž a změřit síly s prvoligovým týmem. Nerozumím tomu, proč to píší,“ kroutil hlavou krajní bek.