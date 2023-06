O baráž už sice usilovat nemohli, líšeňští fotbalisté šli ale do posledního zápasu sezony s jiným cílem – obhájit čtvrtou příčku z minulého ročníku. Přestože se v neděli proti pražské Dukle dostali do vedení, plán jim nakonec nevyšel, po domácí prohře 1:3 obsadili v druholigové tabulce pátou pozici. „Chtěli jsme sezonu zakončit lepším výsledkem, ale už jsme odešli fyzicky,“ přiznal líšeňský kouč Milan Valachovič.

Fotbalisté Líšně (v bílém) padli v posledním utkání sezony s pražskou Duklou 1:3. Ilustrační foto. | Foto: Jan Sláma

Ještě před pár dny to vypadalo, že by mohlo jít o přímý souboj o účast v baráži. Nakonec se Líšeň s Duklou utkaly „jen“ o čtvrtou příčku a spokojenější byli Pražané. „Viděli jsme i v první lize, že zápasy, ve kterých už se o nic moc nehraje, mají nižší úroveň. Tady se ale bojovalo o čtvrté místo, oba týmy nastoupily v tom nejsilnějším, co mají. Bylo vidět, že nikdo nechtěl utkání jen nějak odehrát,“ nastínil trenér Dukly Petr Rada.

Jeho svěřenci od prvních minut byli na hřišti aktivnější, první půle však větší vzruch ani góly nepřinesla. Jen tři minuty po návratu ze šaten ale po skrumáži v pokutovém území poslal domácí do vedení kapitán Michal Jeřábek. „Ukázal se náš největší problém, v devětačtyřicáté minutě dostaneme zase zbytečnou branku. Neměli jsme ale co ztratit, tak jsme dál hráli aktivně,“ hodnotil Rada.

Líšeň ale vedoucí branka nenabudila, právě naopak po ní viditelně odpadla a Dukla dvěma góly utkání otočila. V závěru pak přidala pojistku a zvítězila 3:1. „Jsem rád, že sezona končí, už jsme opravdu jeli přes závit. Hrajeme jaro s třinácti kluky a bylo vidět, že už toho máme dost, ve druhé půli jsme úplně odpadli, Dukla zaslouženě utkání otočila,“ popsal Valachovič.

Brněnský celek si tentokrát ani zdaleka nevypracoval tolik příležitostí jako v minulých zápasech a jaro tak zakončil se sérií šesti utkání, ve kterých nedal víc než jeden gól. „Přestali jsme dávat branky, máme jich vstřelených osmatřicet, což znamená, že hned deset celků má v sezoně víc přesných tref. To už není jen o útočnících, ale o práci celého týmu,“ podotkl domácí stratég.

Závěrečná výhra postrčila Duklu o bod na čtvrtou pozici, Líšeň nakonec bere pátou příčku. „V utkání bylo vidět, že je závěr sezony, ale přesto si výhry z Líšně ceníme, protože na jejím hřišti není tak jednoduché zvítězit. Přeskočili jsme ji i v tabulce, ale přesto oba celky končí sezonu zklamané, že se nedostaly do první trojky,“ doplnil zkušený lodivod Dukly.

Klubu z východu Brna může dojem z ročníku kazit především jeho závěr, ve kterém vyhrál jen jedno z posledních sedmi utkání a z druhé příčky klesl na pátou. „Jsme smutní z prohry, ale když to vezmu celkově, tak se nám sezona podařila, nemuseli jsme se stresovat v bojích o záchranu. Jsem opravdu rád, že jsme se nedostali do problémů, ve kterých nakonec byla třeba Opava nebo Jihlava,“ ocenil Valachovič.

Líšeň - Dukla Praha 1:3

Poločas: 0:0.

Branky: 49. Jeřábek - 59. Douděra, 77. Hrubeš, 88. Hudec.

Rozhodčí: Vokoun - Kotík, Dresler.

Žluté karty: Otrísal - Barac, Zapletal.

Diváci: 538.

Líšeň: Vajner - Pašek (78. Laczkó), Otrísal (63. Šumbera), Jeřábek, Lutonský - Černín - Polášek, Machalík (83. Bednář), Matocha (63. Weber), Sokol (78. Zikl) - Vandas.

Dukla: Šťovíček - Barac, Piroch, Krch, Zapletal - Šebrle (86. Hudec), Peterka, Havelka (84. Hodek), Kozel, Douděra (73. Hrubeš) - Matějka (46. Červenka).