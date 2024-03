Líšeň si ve vyrovnané tabulce mohla výrazně polepšit, v případě výhry by ztrácela jen tři body na barážovou pozici. Místo toho má pouhý čtyřbodový náskok na sestupovou příčku. „Byl to první jarní zápas, šli jsme do něj s tím, že jej vyhrajeme a ideálně zahájíme dobrou půlsezonu. Jenže jsme smolným gólem z poslední minuty prohráli,“ smutnil Otrísal.

Ten se opět vrátil do stoperské dvojice, společně s Jeřábkem zvládali pokrývat nebezpečné akce soupeře. Nezaskočila je ani žižkovská změna herního stylu. „Byli jsme zvyklí z dřívějška, že Žižkov hrál hodně po zemi, nyní se snažil nakopávat vše za nás. Na levé straně měl rychlého hráče, útočník byl silný, nepříjemný a vysoký, brejky byly silná zbraň soupeře. Myslím, že jsme to docela ustáli,“ rekapituloval slovenský hráč.

VIDEO: Líšeňský kouč Milan Valachovič: Bez střídání bychom zápas dohráli na bod

Více nepříjemností musela líšeňská obrana řešit v první půli, kdy Pražané trefili i břevno. Po změně stran dlouho v ofenzivě mlčeli, do nastavení neměli ve druhém poločase ani střelu na branku. Až Jan Kozojed v 94. minutě hlavou utkání rozhodl. „Zvládali jsme to dobře, o to větší je to škoda,“ podotkl Otrísal.

V závěrečných minutách domácím hráčům po prostřídání chyběly organizace i potřebný důraz, krátký žižkovský tlak vyústil až v branku ze standardní situace. Ani při ní nebylo líšeňské bránění ideální. „Byl jsem na první tyči, mě míč přeletěl, takže ani nevím, kdo měl bránit zakončujícího hráče. Bylo to i trochu smolné, zdá se mi, že ho to spíš nějak trefilo. Navíc zakončil přesně do víka, kde jsme měli i hráče, který těsně nedoskočil,“ poznamenal sedmadvacetiletý hráč.

Dva góly padly z jednoduchých ztrát, to je škoda, litoval trenér Polách

O to důležitější zápas čeká na celek z východu Brna v páteční předehrávce, kdy se před kamerami ČT Sport představí v Příbrami.

Ta na úvod jara také prohrála 0:1, když padla v Opavě, Líšeň však z Příbrami vozí body jen těžko. V minulé sezoně tam prohrála 0:2. „Prohra se Žižkovem už je za námi, můžeme už si jen prohlédnout video, rozebrat si, co jsme dělali špatně a od pondělí se soustředíme na Příbram. Bude to pro nás důležitý zápas, navíc když jsme teď prohráli,“ dodal Otrísal.