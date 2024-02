Na třetí slovenský tým narazili v zimní přípravě líšeňští fotbalisté, potřetí odešli s výhrou. V sobotu si poradili s Petržalkou, kterou po gólech Ondřeje Hapala a Adriána Čermáka porazili 2:1. Hlavní novinkou však je, že čtveřice Hapal, Denis Dziuba, Patrik Gerža a Renards Rimovics, která přišla do brněnského celku na zkoušku, už v klubu zůstává. „Všichni hráči, kteří nastoupili, už jsou naši,“ ujistil líšeňský kouč Milan Valachovič.

Líšeňští fotbalisté (v bílém) v sobotu porazili slovenskou Petržalku 2:1. | Video: Deník/Jakub Tručka

Oficiálně zatím jihomoravský tým oznámil jen příchody Martina Rolinka a Dziuby, i další novicové už však mají jistotu, že na jaře budou oblékat líšeňský dres. V sobotním duelu se opět činili, Hapal vstřelil první gól, vidět byli i další. „Líbil se mi hlavně Dziuba, který byl pro soupeře nechutný v presinku,“ chválil Valachovič.

Líšeň předvedla mnohem lepší první půli než před týdnem proti Myjavě a od čtrnácté minuty vedla. Těsně před poločasem navíc ještě Čermák zahodil pokutový kop. „Dobrý výkon byl zapříčeněný především tím, že jsme zlepšili organizaci. Nastoupil totiž Jeřábek, který si defenzivu umí řídit, vedle něj byl na stoperu Jokovič, což už je sehraná dvojice. První poločas byl velmi kvalitní, pracovali jsme tak, jak jsme chtěli, díky dobrému napadání jsme i dali gól, pak z toho byla penalta,“ rekapituloval stratég.

Líšeňský defenzivní záložník si spravil chuť v 54. minutě, kdy zvyšoval na 2:0. Petržalka už ve zbytku utkání jen snížila, když využila velkou chybu domácího celku. „Po prostřídání kvalita hry trochu opadla, tak to ale bývá, vždy chvíli trvá, než do toho noví kluci pořádně naskočí. Při gólu soupeře jsme udělali obrovskou chybu, ale to se stane. Spíš jsme chtěli, aby tam už bylo víc věcí, které hodláme předvádět i v ostrých zápasech, a to hráči splnili,“ těšilo Valachoviče.

Jeho svěřenci tak po béčku Slovanu Bratislava a Myjavě zdolali i třetího slovenského druholigistu. „Petržalka se netají ambicemi postoupit do nejvyšší slovenské soutěže, byl to velice kvalitní soupeř. Zvládli jsme to ale velice dobře, což nás těší, protože bych řekl, že se zápas velmi blížil tomu, co nás čeká celé jaro,“ podotkl domácí lodivod.

Zbrojovka v přípravě remizovala se Žilinou, v závěru srovnal Řezníček

Přestože první utkání jarní část sezony čeká Líšeň až za měsíc, sehrávání kádru už je na dobré úrovni. „Už to bylo takové zkoušení, jak bychom mohli nastoupit v soutěži. Vypadá to totiž, že v tomto složení mužstvo zůstane. Teď už tedy jen testujeme, co bude nejlepší varianta pro jaro a kteří hráči v ní budou nejplatnější,“ objasnil Valachovič.

Proti aktuálně třetímu celku druhé slovenské ligy Jihomoravané jasně ukázali, jak se hodlají prezentovat na jaře. Přestože domácí rozhodně neměli míč častěji na kopačkách, byli v útoku nebezpečnější, vycházelo jim totiž vysoké napadání. „Noví kluci jsou na tom dobře pohybově, hodí se do našeho presinku. Toto je prostě takový náš fotbal, který asi budeme předvádět. Hradec Králové nebo Jihlava dřív řekly, že jsme nechutná Líšeň, ale tušíme, že fotbalovostí nikoho nebudeme přehrávat,“ poznamenal kouč.

Řez ve Startu: skončili opory nebo kapitán, nováček lovil ve Zbrojovce i Vyškově

Tomu kvůli zranění chyběli tři hráči. „Sokol se zranil v minulém zápase, myslím ale, že to v příštím týdnu bude dobré. Mimo sestavu byl i Aldin, který má něco s třísly, ale to prostě přináší zima, kdy jsme neustále na umělce. A od prvního přípravného duelu je zraněný Raab,“ vyjmenoval Valachovič.

Od příštího týdne Líšeň bude dočasně postrádat i lotyšského stopera Rimovicse, který na jih Moravy přicestoval teprve nedávno. „Na deset dní odlétá s reprezentačním výběrem do devatenácti let. Je škoda, že nám bude chybět, pro něj je to ale dobrá vizitka,“ doplnil.