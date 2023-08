V prvních třech kolech zapsali svůj nejhorší dosavadní start do druhé ligy, proto proti ambiciózní Příbrami potřebovali líšeňští fotbalisté nutně zabrat. A to se jim po výborném výkonu povedlo na jedničku. V sobotu doma na podmáčeném trávníku nejprve načali soupeře nádhernou dělovkou Marka Matochy, ve druhé půli se pak při soutěžní premiéře v líšeňském dresu prosadil Jiří Mezera a brněnský celek bral první tři body v nové sezoně za výhru 2:0.

Líšeňští fotbalisté (v bílém) zdolali před 418 diváky Příbram 2:0. | Video: Jakub Tručka

Líšeň si za úvodní výhrou v ročníku šla od prvních minut, na tři nepovedené výsledky zareagovala skvěle a zaslouženě brala tři body. „Byl to hodně soustředěný výkon. Po utkání na Žižkově jsme si některé věci museli ukázat a vyříkat, protože podobně špatný začátek jsme zatím v druhé lize neměli. Kdybychom prohráli i s Příbramí, tak už se v tom vezeme, proto jsme všichni měli velkou motivaci,“ popsal líšeňský kouč Milan Valachovič.

I v předchozích zápasech se Líšeň zvládala často dostávat do nebezpečných prostorů, chyběla jí však střelecká aktivita. Proto v sobotu chtěla na trávníku nacucaném vydatným deštěm pálit častěji a byla z toho nádherná úvodní branka. „Bavili jsme se už po Žižkově, že se pořád snažíme situace dohrávat až do vápna, přitom by bylo jednodušší vystřelit a případně dobíhat odražené míče. Terén tomu nahrával, kluci plán splnili a padl z toho gól na 1:0,“ podotkl Valachovič.

Matocha totiž ve třinácté minutě napřáhl z velké vzdálenosti a jeho exkluzivní střela skončila až v síti za příbramským gólmanem Martinem Melicharem.

Přitom těsně před tím měli velkou šanci hosté, Líšeň ale podržel brankář Tomáš Vajner, který v utkání předvedl hned několik výborných zákroků. „Vajny nám hodně pomohl, několikrát soupeře vychytal. Bylo potřeba si každou vteřinu dávat pozor na Příbram, vždyť třeba Wágner byl v minulé sezoně nejlepší střelec druhé ligy, Hušbauera ani nemusím zmiňovat. Příbrami stačí milimetr volného místa, tentokrát jsme ale byli opravdu koncentrovaní,“ chválil domácí lodivod.

Další ztráta. Fotbalisté Zbrojovky nestačili na suverénní Táborsko

Uklidňující branku přidali Brňané v třiasedmdesáté minutě, kdy si na centr ze standardní situace naskočil Mezera a svou soutěžní premiéru v líšeňském dresu okořenil gólem na konečných 2:0. „Snažili jsme se po zisku míče rychle dostávat za příbramskou obranu. To se nám dařilo, vznikaly z toho standardky a po jedné z nich jsme dali na 2:0. I po následném prostřídání jsme si pak vytvořili další šance, skóre jsme mohli ještě navýšit, ale s pokorou bereme tři body proti soupeři, který se netají ambicemi na postup,“ rekapituloval Valachovič.

Ten do utkání opět vyslal jiné složení obranné řady, ve stoperské trojici tentokrát nastoupili Mezera, Michal Jeřábek a Dušan Jokovič, kteří kvalitní útočné hráče Příbrami udrželi na nule. „Něco jsme s tím zkusili dělat, protože celé léto jsme hráli s Kubou Černínem, jeho odchodem se nám vše rozbilo. Trošičku jsem se pak v zápasech hledali, změnili jsme rozestavení na tři stopery a vypadli nám hned dva, protože odešel i Adam Laczkó,“ nastínil stratég.

PODÍVEJTE SE: Finále Česka s Kanadou sledovalo v Břeclavi 4711 diváků

Od prvního kola, ve kterém Líšeň udržela nulu v Chrudimi, se ve formaci se třemi stopery vyměnili hned dva, Černína a Erika Otrísala nahradili proti Příbrami Mezera a Jokovič a brněnský celek po pěti inkasovaných brankách ve dvou duelech konečně opět nedostal gól. „Neměli jsme tolik času na sehrání, třeba Jokoviče jsme hodili do utkání na Žižkově hned po jeho příchodu, přitom jsme úplně nevěděli, co od něj můžeme čekat. Na obraně jsme ale pracovali a musíme v tom pokračovat, abychom byli úspěšní i nadále,“ doplnil Valachovič.

Líšeň - Příbram 2:0

Poločas: 1:0.

Branky: 13. Matocha, 73. Mezera.

Rozhodčí: Vokoun - Arnošt, Černoevič.

Žluté karty: Mezera - Jahič.

Diváci: 418.

Líšeň: Vajner - Mezera, Jeřábek, Jokovič - Čermák - Lutonský, Machalík (89. Aldin), Polášek, Matocha (82. Raab), Sokol (89. Otrísal) - Vandas (74. Vlasák).

Příbram: Melichar - Dudl, Fišl, Hušbauer (80. Biricz), Jahič, Matoušek, Nečas (87. Anih), Nsunzu (46. Nkwinga), Vokřínek (46. Jandera), Vott (46. Krch), Wágner.