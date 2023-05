Stále žijí svůj sen o postupu do nejvyšší české soutěže. Líšeňští fotbalisté v sobotu doma remizovali s Opavou 0:0, i jeden bod jim stačil k tomu, aby po delší době opět poskočili do čela druhé ligy. Ve vedení se brněnský celek udrží minimálně do nedělního zápasu Karviné, v našlapané tabulce to však vypadá na drama do posledního kola.

Líšeňští fotbalisté (v bílém) se po domácí remíze s Opavou minimálně do neděle vyšvihli do čela druhé ligy. | Foto: SK Líšeň

Pokud Líšeň může být s něčím výrazně nespokojená, je to první půle sobotního duelu. V ní totiž Brňané ve všem za Opavou zaostávali a mohli být rádi za poločasovou remízu. „Celý týden jsme si říkali, že Opava nemá co ztratit, jde si za záchranou, takže bude agresivní, do všeho vlétne. Ale vůbec jsme se s tím nedokázali srovnat, neměli jsme snad žádný odražený balon,“ kroutil hlavou líšeňský kouč Milan Valachovič.

Ten na nepříznivý vývoj utkání reagoval hned trojím poločasovým střídáním a obraz hry se najednou úplně otočil, ve druhé půli byli domácí jasně nebezpečnější. „Byly to dva rozdílné poločasy, jsem rád, že druhá půle už vypadala líp. Do té doby nám střed sestavy dobře nepracoval směrem nahoru, měli jsme toho v útoku hrozně málo. Věděli jsme, že se něco musí změnit a příchodem tří nových hráčů se nám to stoprocentně povedlo,“ tušil Valachovič.

Líšeň ve druhé půli mohla utkání rozhodnout, vytvořila si dvě velké šance. Jenže Marek Polášek hlavičkoval jen do břevna a o pár minut později Pavel Vandas v tutovce minul míč. „Zápas asi zaslouženě skončil remízou. V první půli byla Opava jasně lepší, po pauze jsme zase hráli líp my. Takže bod musíme brát asi taky,“ uznal líšeňský stratég.

Bezbranková remíza tak znamená, že Líšeň ve druhém utkání v řadě nedala gól. V minulém kole totiž doma padla se sparťanským béčkem 0:1. „Při šanci Poláška chyběl kousek, Vandas měl snad ještě větší šanci, ale pro mě trochu nepochopitelně do toho šel levou nohou, přitom stačilo jen nastavit pravou a míč by se odrazil do brány. Se Spartou jsme dostali branku, která nebyla, a my jsme své tutovky neproměnili, tentokrát jsme měli další dvě,“ popsal Valachovič.

V zamotané situaci na čele druhé ligy však i jeden bod z posledních dvou utkání znamená, že se Líšeň minimálně do neděle posunula na první příčku. „Hrozně obdivuju naše kluky. V ostatních klubech mají hráči před tréninkem i po něm volno, u nás jdou ještě před tréninkem do druhé práce. Posunuli jsme třeba v pátek sraz na druhou hodinu a Pašek s Veselým mi řekli, že přijdou později, protože to dřív nestíhají z práce,“ podotkl trenér.

I čtyři kola před koncem si tak brněnský celek drží nadějnou pozici v boji o postup do první ligy. „Jsem šťastný, že jsme nasbírali tolik bodů a pořád nás to drží nahoře. Vyrojilo se zase hodně hlupáků, kteří na sociálních sítích vypisují, že Líšeň stejně nechce postoupit. Já bych k tomu jen řekl, že opravdu chceme klidně skončit první nebo druzí. Máme vypsané prémie za vítězství a konečné umístění a taky živíme rodiny, každý zápas hodláme vyhrát,“ vysvětlil Valachovič.

Ten zároveň dodal, že ve všech zbývajících utkáních letošní sezony očekává od hráčů stoprocentní výkon. A pak se uvidí. „Nevidím důvod, proč bychom měli něco pouštět. Klub požádal o licenci na první ligu, kdo si myslí, že bychom do ní nechtěli, tak je blázen. Opravdu hodláme být co nejvýš a zamotat tím hlavu našemu vedení, které následně rozhodne. Ale myslím si, že předseda Karel Hladiš je takový frajer, že kdybychom postoupili, tak by to neodmítl,“ doplnil líšeňský lodivod.

Rozhodčí: Berka – Vlček, Pfeifer.

Žluté karty: Černín, Šumbera, Pašek – Tsykalo, Omale, Šigut, Helebrand.

Diváci: 718.

Líšeň: Marek – Pašek, Jeřábek, Černín, Lutonský – Čermák – Otrísal (46. Šumbera), Polášek (73. Džupenjuk), Matocha (46. Machalík), Sokol (90. Laczkó) – Zikl (46. Vandas).

Opava: Lasák – Tsykalo, Helebrand, Janoščin, Kadlec – Omale, Rychlý – Kopečný (58. Bílek), Rybička (71. Šigut), Ščudla – Rataj (85. Dostál).