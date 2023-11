Útočné strádání přitom rozhodně není jen otázkou posledních týdnů, nedostatek vstřelených gólů však celek z východu Brna začíná trápit čím dál tím víc. Důvodů je hned několik, líšeňský obránce Erik Otrísal vystihl jeden z nich. „Je to tady založené na opravdu dobré organizaci hry s důrazem na obranu. Útočnou kreativitu možná nemáme až tak velkou, jak bychom měli mít, proto asi i nedáváme tolik gólů,“ uvažoval bek po sobotním bezbrankovém derby s Vyškovem.

Týmy s nejméně góly ve F:NL 1.-2. Líšeň (16 branek)

1.-2. Kroměříž (16 branek)

3. Opava (17 branek)

4.-5. Sparta Praha B (18 branek)

4.-5. Příbram (18 branek)

Právě v něm navýšila Líšeň počet zápasů bez vstřeleného gólu v aktuální druholigové sezoně na šest. Proti Vyškovu navíc zapsala jedinou střelu na branku. „Trenér od nás vyžaduje hlavně pevnou organizaci do defenzivy, takže i křídelníci a útočník musí bránit. Možná pak ofenzivní hráči ani nemají tolik energie, aby vpředu něco ukázali. Směrem dozadu nám náš systém pomáhá, ale do ofenzivy nás to možná i zabíjí,“ pokračoval Otrísal.

Přesně tak vystihl jedno z hlavních dilemat, nad kterým se brněnský klub v zimě musí zamyslet. Dlouhodobě totiž preferuje herní styl, který je založený na pevné obraně. Defenziva opravdu patří mezi hlavní líšeňské přednosti, soupeři ji překonávají jen ztěžka.

Problém však je, že tím trpí ofenziva. „Přemýšlím nad tím denně, jedu vždy po tréninku domů a snažím se na něco přijít. Ale když to vezmu shora, tak období Baroše a Kollera je pryč, a kde má reprezentace útočníka? Deset let jsme si nevychovali kanonýra ani pro národní tým,“ upozornil Valachovič.

Nejhorší útok znovu spal. Derby vládly obrany, Líšeň hrála s Vyškovem bez branek

Jeho týmu už delší dobu schází kanonýr, který by se pravidelně prosazoval. Zbrojovka má Jakuba Řezníčka, Příbram Tomáše Wágnera, Líšeň stále podobného snajpra nenašla. „Objíždím zápasy, ale kde chcete útočníka vzít? Co mám říct třeba ofenzivnímu hráči z Ústí nad Labem? Aby nám sem kromě fotbalu šel ještě sekat trávník? Měl jsem vyskautovaného Jakuba Zeronika z Dukly, volal jsem i s jeho manažerem, který mi řekl, že jsem sedmý v řadě, který o něj má zájem,“ popsal líšeňský lodivod.

Jedničkou v útoku druholigového týmu je tak už druhou sezonu Pavel Vandas. Ten se sice nedávno blýskl hattrickem do sítě sparťanské rezervy, ke kterému však za celý podzim připojil jen další dva góly. „Od hattricku v minulém domácím utkání šly jeho výkony zase dolů, u něj nám chybí nějaká stabilní úroveň,“ podotkl Valachovič.

Přestože v létě Líšeň posílila ofenzivu, pořádnou konkurenci Vandas v útoku nemá. Lukáš Raab hraje jen za béčko, Adam Vlasák nastupuje častěji na pozici pravého křídelníka. Na hrotu se čím dál tím častěji objevuje talentovaný Martin Tauš, kterému je však stále teprve sedmnáct let. „Je hrozně těžké si vychovat útočníka na úroveň druhé ligy. Možná z Tauše něco bude, ale zrovna proti Vyškovu bylo vidět, že má před sebou ještě hodně práce a potrvá to,“ nastínil trenér.

Start kosí zranění, přišel i o kapitána. Přesto na umělce zvládl dramatický duel

Ofenzivní trápení však nesouvisí jen s hrotovým útočníkem. Líšeň už delší dobu řeší problém na pravé straně zálohy, kde nastupují hráči, pro které tento post není příliš vlastní. Soupeřům se tak stačí zaměřit na levý kraj hřiště, kde zdatně operuje Pavel Sokol, a téměř veškerá líšeňská síla směrem dopředu je tím pokrytá.

„Po odchodu Stáni nemáme pravého záložníka. Objíždím všechny možné zápasy, ale stále jsme nikoho nesehnali. Minulou sezonu tam nastupovali stoper Otrísal a pravý obránce Pašek, teď tam hraje Polášek, který je typicky středopolař,“ vyjmenoval Valachovič.

Bohunice zlikvidovaly i penaltu a proti favoritovi z Uničova dokázaly urvat bod

Výsledkem tak je, že Líšeň má po polovině sezony bilanci téměř přesně jedné vstřelené branky na zápas. A to nestačí, i proto jí hrozí, že po úspěšných sezonách tentokrát přezimuje ve spodní polovině tabulky. „Dva roky zpátky jsme tady měli Málka a Silného, kteří jen po polovině sezony měli patnáct vstřelených gólů. Teď jsme jako celý tým dali šestnáct branek,“ rekapituloval stratég.

Právě Málek po zářijovém konci v prvoligové Karviné hledal nové angažmá, nakonec však u něj zvítězila Opava. „Fanoušci se mě ptali, proč jsem jej nevzal zpátky. Nemohli jsme ho přivést zpět, protože Opava mu nabídla trojnásobně lepší podmínky, než by měl tady. Prostě tomu nedokážeme konkurovat,“ doplnil Valachovič.