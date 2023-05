Stále jsou ještě ve hře. Ani výsledkově nepovedené období nevyřadilo líšeňské fotbalisty z boje o postup do nejvyšší české soutěže, hojně totiž ztrácí i ostatní konkurenti brněnského celku. Tři kola před koncem tak svěřenci kouče Milana Valachoviče ztráceli pouhý bod na barážovou pozici, po včerejší výhře Příbrami mají dvoubodové manko na třetí Vyškov. O jejich šancích výrazně napoví sobotní domácí utkání, kdy od pěti hodin odpoledne hostí poslední Třinec.

Líšeňský záložník Pavel Sokol (v bílém) po celý zápas větral táborskou obranu, nakonec vstřelil vítězný gól. | Foto: SK Líšeň

Anglický týden uzavře letošní ročník druhé ligy, Líšeň do něj vstoupí ze čtvrté příčky. Mohlo být i mnohem líp, Brňané ale čtyřikrát za sebou nevyhráli. „Moc to nehrotíme, myslím si, že není žádný důvod k nějaké panice. Vstupovali jsme do sezony s tím, že nám odešlo sedm hráčů, dávali jsme mužstvo zase dohromady. S předsedou Karlem Hladišem jsme si říkali, že uvidíme, jak se soutěž bude vyvíjet,“ nastiňuje Valachovič.

Soutěž se pro Líšeň zatím vyvíjí nadmíru dobře. Přímý postup už sice není příliš reálný, Karviná brněnskému celku odskočila o šest bodů, baráž však Jihomoravané stále mají na dosah ruky. „Nechci to říkat jako alibi, ale říkali jsme si, že i sedmé osmé místo by byl úspěch. Jsme ale v dobré pozici, že jsme ztratili nějaké zápasy, není důvod k tlaku. Buď se nám povede být co nejvýš, a i když ne, tak za sebe musím říct, že to zase byla povedená sezona,“ podotýká líšeňský trenér.

Jeho svěřenci na tom mohli tabulkově být i lépe, nezvládli ale poslední duely, ve kterých měli papírově dobrý los, proti týmům ohroženým sestupem však neuspěli. „Nevím, proč někdo zlehčuje druhou ligu, proč píše špatně o klubech jako je Opava nebo Třinec. Tyto celky hrají o holý život, bojují o udržení,“ připomíná Valachovič.

V sobotu čeká Líšeň další takový soupeř, do Brna zavítá Třinec, který vstupuje do závěrečného trojboje z poslední příčky. Na záchranu ztrácí dva body, venku jich však za celou sezonu získal jen sedm, což je nejmíň ze všech. „Čekají nás dva podobné zápasy, nejprve Třinec, pak jedeme ve středu na béčko Slavie. Oba hrají o holý život, nebudou to jednoduchá utkání, stále ale máme o co hrát a chceme se o to pokusit,“ burcuje stratég.

Ten do utkání plánuje některé změny v základní sestavě, které by Líšeň měly navrátit na vítěznou vlnu. „Trošičku chceme zamíchat sestavou, abychom byli pro Třinec míň čitelní a třeba ho překvapili. Ale to samé bude chtít i soupeř, uvidí se až na hřišti, kdo se připravil líp,“ předesílá Valachovič.

Přestože tým z východu Brna po poslední prohře v Prostějově 1:2 už nemá situaci ve svých rukou, je stále velmi pravděpodobné, že výhra proti Třinci by mu stačila minimálně k tomu, aby si naději na baráž udržel až do posledního kola. „Kluci byli celý týden z porážky zklamaní, ale je na nich vidět odhodlání ji napravit,“ ujišťuje líšeňský lodivod.