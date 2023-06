Výroky o prodaných zápasech, vypuštěném závěru sezony či nabádání k odvolání trenéra Milana Valachoviče. Místo pochvaly za další povedený ročník a soucitu po definitivním zhasnutí nadějí na baráž si líšeňští fotbalisté po středeční prohře 1:2 s rezervou pražské Slavie přečetli ostrá slova od svých vlastních příznivců. „Je to degradování práce líšeňského vedení, realizačního týmu, ale především hráčů, kteří jsou z toho naštvaní a špatní,“ mrzelo Valachoviče.

Líšeňští fotbalisté (v tmavém) padli ve středu na hřišti rezervy pražské Slavie 1:2. | Foto: Jan Sláma

Třetí sezonu bojovala Líšeň o postup do nejvyšší české soutěže, potřetí skončí těsně pod vytouženými příčkami. Ve skromných poloprofesionálních podmínkách klubu z východu Brna jde však opět o další povedený ročník, ve kterém dokázala konkurovat mnohem renomovanějším a zajištěnějším týmům.

Někteří líšeňští fanoušci však místo vděku začali pod facebookovým příspěvkem o středeční prohře svůj klub osočovat z úmyslného vypuštění posledních utkání. „Komu chcete co pouštět, jak to chcete udělat? Vždyť si naši kluci hrají o své prémie, chodí do druhých prací, aby vydělali peníze, a pak to budou na hřišti vypouštět? Šli jsme ve středu odehrát se Slavií regulérní zápas, máme naprosto čisté svědomí,“ čertil se Valachovič.

Negativní slova vyvedla z míry hráče i realizační tým, jen pár desítek minut po skončení utkání proto pod klubovým facebookovým příspěvkem reagovala například i vedoucí líšeňského mužstva Dagmar Wallová. „Jedeme autobusem ze zápasu z Prahy a už to nelze nechat bez komentáře. Celou sezonu poctivě trénujeme a pracujeme na tom být co nejlepší. Hráči odvádějí na hřišti maximum, co dovedou. Zápasy nekupujeme ani neprodáváme! Tak nás všechny… hráče, realizační tým i vedení přestaňte urážet,“ napsala.

Nešlo přitom o první utkání Líšně, po kterém si někteří příznivci vylili svůj vztek v příspěvcích na sociálních sítích, podobná slova se objevovala už v minulých týdnech. „Netuším, kam jsme se to dostali. Před třemi roky jsme tady oslavovali deváté místo, byli jsme rádi za záchranu. Nyní jsme pravidelně téměř zachráněni už po podzimu, hrajeme na špici a lidi nám nadávají a uráží nás, že jsme něco prodali,“ nechápal Valachovič.

Přitom přímo po skončení středečního utkání ocenila líšeňský výkon některá známá jména, která se na duel dorazila podívat, nechyběl mezi nimi ani kouč slávistického A týmu Jindřich Trpišovský. „Nás pochválí vždy jedině někdo z venku. Po zápase za mnou přišlo několik trenérských celebrit, které na zápase byly, a říkaly mi, že to od nás byl velice kvalitní výkon. Někteří lidé v Brně ale za vším hledají nějaký podlý úmysl,“ štvalo líšeňského stratéga.

Z vážných obvinění od svých fanoušků byli skleslí především líšeňští hráči, kteří ve snaze uspět na fotbalových trávnících musí mnohé obětovat. „Z toho, co si tady kluci vykopou, by nikdo nevyžil, proto chodí do druhých prací. Ať se ti pisálci dojdou podívat ráno na stadion a tady je Vandas, Machalík a Fall, kteří sem chodí na brigádu, sekají trávník nebo makají na Orlovně,“ upozornil Valachovič.

Přitom i v takových podmínkách Líšeň dokáže pravidelně konkurovat a předstihovat týmy, jako jsou Jihlava, Dukla nebo Varnsdorf. „Když jsme hráli ve Varnsdorfu, tak jsem mluvil s majitelem klubu Vlastimilem Gabrielem a sdělil mi, že kdyby hráčům řekl, že tréninky budou odpoledne, tak mu tam nikdo nepřijde, proto musí mít profesionální podmínky. I v některých třetiligových klubech mají hráči lepší finanční podmínky než u nás, proto si neskutečně vážím našich kluků, že jsou schopní v našem režimu tři roky hrát na špici,“ doplnil líšeňský lodivod.