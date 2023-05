Líšeňští fotbalisté (v bílém) vstupují do posledních pěti kol druhé ligy ze druhé příčky.Zdroj: SK Líšeň

NEPODCENIT SOUPEŘE. Na první pohled vypadá líšeňský los ve zbývajících pěti kolech velmi nadějně. Jihomoravský klub se totiž utká hned se čtyřmi soupeři, kteří jsou v nejhorší pětce tabulky, jedinou výjimku tvoří závěrečný duel s pražskou Duklou.

Zároveň ale půjde o zápasy s celky, které nutně potřebují bodovat, pokud se chtějí vyhnout sestupu. „Los sice může vypadat dobře, když nás čekají soupeři ze spodku, ale tyto týmy mají obrovskou motivaci. Všechny hrají o život, nikdo nechce spadnout do třetí ligy,“ podotkl Valachovič.

Na úvod čtyřboje se sestupem ohroženými kluby čeká na jeho svěřence Opava, kterou Líšeň přivítá v sobotu od pěti hodin odpoledne. Slezané táhli šňůru čtrnácti zápasů bez výhry, v pondělí se ale nakopli vítězstvím nad vedoucí Karvinou. „Opava má skvělé zázemí i stadion, pracuje s dvojnásobným rozpočtem, než máme my. Co by ale dala za náš počet bodů. Pokud si však někdo myslí, že k nám přijede a dostane trojku, tak to jsou hrozně mylné úvahy,“ varoval líšeňský stratég.