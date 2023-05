Po čtyřech nevyhraných zápasech v řadě potřebovali něco změnit. Proto líšeňští fotbalisté vstoupili do sobotního utkání v netradiční sestavě i rozestavení a plán jim vyšel skvěle, doma zdolali Třinec 1:0 a i dvě kola před koncem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY zůstávají v těsném boji o barážové pozice.

Líšeňští fotbalisté (v bílém) zdolali Třinec 1:0 a dvě kola před koncem zůstávají o bod za barážovou pozicí. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Už dopředu líšeňský kouč Milan Valachovič avizoval, že provede některé změny. Na kraj zálohy tak nasadil Šimona Šumberu, především ale jen na lavičce nechal oba útočníky a na hrot se posunul defenzivní záložník Adrián Čermák. „Trošku jsme změnili taktiku na zápas, protože jsme věděli o hře Třince. I když jsme nastoupili bez útočníka, tak utkání bylo vyloženě o nás, vypracovali jsme si pět šest tutovek a vyhráli jsme,“ těšilo Valachoviče.

Ten svými předzápasovými kroky reagoval na nekončící trápení líšeňských kanonýrů, kteří od konce srpna vstřelili dohromady jediný gól. „Není to tolik o tom, jestli hraje, nebo nehraje útočník. Záleží hlavně na tom, kolik hráčů se nám zapojí do finální fáze. Někteří lidé píší, že jsem blb, když jsem hrál bez útočníka, ale když ho tam dám a on se neprosadí, tak jsem podle nich zase blb, že ho vůbec stavím,“ podotkl domácí stratég.

Jeho svěřencům se od prvních minut dařilo více hrozit, do přestávky ale své šance neproměnili. Jediný gól tak v 69. minutě zařídila dvojice Marek Matocha a Jakub Černín, první jmenovaný centroval, druhý zakončoval. „Myslím si, že celý zápas nám taktika vycházela, třeba v první půli se soupeř dostal snad dvakrát do šestnáctky. Naopak my jsme nastřelili břevno, Šumbera nedal gól do prázdné branky, Pavel Sokol měl dvě šance. Měli jsme vést už po prvním poločase,“ nastínil Valachovič.

Domácí mohli brzy zvýšit na 2:0, v obří šanci ale Sokola vychytal třinecký gólman Jiří Adamuška. V závěru nechybělo moc, aby hosté z ojedinělé šance vyrovnali, Líšeň už ale těsné vedení udržela. „Marek Polášek dostal čtvrtou žlutou, víme, že budeme hrát ve středu bez něj. Takže jsme sestavu trochu obměnili, měli jsme velké šance, Adamuška ale chytal velice dobře. Soupeř měl jedinou tutovku za celý zápas, vítězství jsme si zasloužili,“ hodnotil líšeňský trenér.

Netradičně poskládaná sestava Líšeň udržela v boji o baráž, ze čtvrté pozice ztrácí dva body na druhý Vyškov a pouhý jeden bod na třetí Příbram. „Když nastoupí bez útočníka Jindřich Trpišovský nebo Pep Guardiola, tak je to geniální. A když to udělám já, tak si o sobě přečtu, že jsem blb. Ale nám to vyšlo. Jak zařazení Šumbery, který byl ve velkých šancích, tak přesunutí Čermáka na hrot, který nám odpracoval, co jsme chtěli,“ popsal Valachovič.

Po ztrátách Varnsdorfu a Dukly už tak v boji o přední tři příčky zůstávají pouze Karviná, Vyškov, Příbram a Líšeň.

O tom, který si z těchto z čtyř týmů nevybojuje přímý postup ani baráž, rozhodne poslední týden, ve kterém Líšeň čekají dva pražské celky – nejprve ve středu venkovní utkání proti béčku Slavie, na závěr pak v neděli do Brna přijede Dukla. „Je potřeba říct, že tři roky hrajeme na špici, teď zase ztrácíme pár bodů na první ligu. Nerozumím tomu, proč jsou lidé tak sprostí a neváží si toho, kde Líšeň už třetím rokem je,“ doplnil trenér.

Líšeň - Třinec 1:0

Branka: 69. Černín.

Rozhodčí: Všetečka – Hrabovský, Ratajová.

Žluté karty: Polášek, Sokol – Omasta, Tandara, Holík, Juřena.

Diváci: 621.

Líšeň: Vajner – Pašek, Jeřábek, Černín, Lutonský – Polášek (65. Vandas) – Šumbera (76. Otrísal), Machalík (89. Weber), Matocha, Sokol (89. Laczkó) – Čermák.

Třinec: Adamuška – Omasta, Foltyn, Habusta, Slaninka – Machuča, Jursa – Tandara (60. Kania), Hrdlička, Holík (75. Turyna) – Juřena (85. Gembický).