Přes dvě stě šedesát minut čekala fotbalová Líšeň na gól. Až si krajní obránce Milan Lutonský převzal míč u postranní čáry, narazil si se spoluhráčem, protancoval až do vápna a v 53. minutě nastartoval obrat brněnského druholigového celku, který nakonec na hřišti olomouckého béčka v neděli zvítězil 2:1. „Byla to vydařená akce,“ usmíval se Lutonský.

Ofenzivní hráči Líšně stále gólově mlčí. A tak za ně převzali úlohu netradiční střelci, pro Lutonského šlo o první gól v sezoně, skóre pak uzavřel Marek Polášek, který tradičně nastupuje na pozici defenzivního záložníka. „Dal jsem balon Vandymu (Pavlu Vandasovi – pozn. red.), který jej dobře pokryl a viděl, že jsem se po nahrávce hned rozběhl. Míč mi vrátil, trochu šťastně jsem jej protlačil přes obránce a na delší nohu se mi povedlo vystřelit. Chtěli jsme hrozit z krajů a vydařilo se to,“ těšilo levého beka.

Líšeňští hráči tím ukončili dlouhé čekání na gól, navíc hned po čtyřech minutách přidali další a z Olomouce si odvezli nesmírně cenné tři body, díky kterým se udrželi ve špičce tabulky. „Nějaká úleva to byla, z gólu jsem měl radost. Ale byl bych asi stejně šťastný, kdyby jej dal kdokoli jiný, protože jsme na jaře moc branek nedali, měli jsme s tím problém i v přípravě,“ podotkl Lutonský.

Po nepodařených utkáních v Příbrami a s Vyškovem, kdy Líšeň nedala ani gól a dvakrát padla, jde o důležitou vzpruhu do dalších bojů. „V Příbrami jsme šance na vstřelení branky ani neměli, ale s Vyškovem byly některé situace, které jsme mohli líp dohrát, abychom se prosadili. Povedlo se to až teď, je dobře, že jsme utkání otočili a snad nám to pomůže i do dalších utkání,“ doufal devětadvacetiletý obránce.

Výhrou nad olomouckou rezervou Líšeň jen potvrdila výbornou venkovní bilanci, nikdo nenasbíral na hřištích soupeřů tolik bodů. „Máme hru víc založenou na rychlých protiútocích, po zisku míče jdeme ve více lidech do přečíslení. Ale na druhou stranu jsme teď dali góly ze situací, které jsme založili na vlastní polovině, bylo to do zformované obrany,“ popsal Lutonský.

Ten si už v minulé sezoně vyzkoušel zápasy proti sparťanskému béčku, nyní už druhou ligu hrají další dvě rezervy – slavistická a olomoucká. A utkání s nimi přináší jistá specifika. „Do poslední chvíle člověk neví, kdo bude proti nám v základní sestavě, nelze se úplně perfektně nachystat, protože nakonec může být vše úplně jinak než v minulých utkáních, kdy tým hrál v jiném složení,“ nastínil odchovanec brněnské Zbrojovky.

V neděli tak olomouckou rezervu doplnila hned pětice hráčů z prvoligového A týmu, na podzim už však Líšeň zažila i extrémnější případ, kdy sparťanské béčko doplnila hned osmička posil z áčka. „Tam nastoupili i kluci, kteří se teď objevují v základní sestavě sparťanského A týmu. Můžeme narazit na opravdu zajímavé sestavy,“ rekapituloval Lutonský.

Navíc si Líšeň proti posíleným béčkům prvoligových klubů drží kvalitní bilanci, se Spartou remizovala 0:0, z Olomouce teď dokonce odvezla všechny body. „Někdy je to možná výhoda, když nastoupí i hráči z áčka, záleží na jejich přístupu. Hlavně se ale chtějí nezranit, není to pro ně tak důležité jako prvoligový zápas. Když je utkání přiostřenější, tak tito fotbalisté ani tolik nechodí do soubojů,“ doplnil nedělní střelec.