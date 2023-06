Nigerijský krajní záložník Emmanuel Okorie Ikechukwu (v červenobílém) nastupoval na jaře za Karlovy Vary.Zdroj: Deník/Daniel Seifert

EMMANUEL OKORIE IKECHUKWU. Hned trojici nigerijských posil přivedly před jarní částí třetiligové Karlovy Vary, mezi nimi byl i čtyřiadvacetiletý Ikechukwu. Ofenzivní hráč, který nastupuje nejčastěji na pozici levého křídelníka či záložníka, se v západních Čechách uchytil, ve zbytku sezony odehrál devět utkání a stihl zapsat gól i asistenci.

O své místo v Líšni musí rodák z nigerijské Minny zabojovat, v úvodním přípravném utkání proti Opavě odehrál druhý poločas. „U Ikechukwua se zatím jedná o test, hned v prvním zápase se ale jevil dobře. Měl tam situace, které vyřešil kvalitně,“ hodnotil Valachovič.

Pokud by Ikechukwu v Líšni zůstal, jednalo by se o jeho páté evropské angažmá. Z Afriky se před šesti lety přesunul do Turecka, kde hájil barvy dvou klubů, následně si vyzkoušel i kyperský fotbal, dres celku TSK Lefke oblékal přes tři roky.