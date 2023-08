Minulý fotbalový ročník se oba celky pohybovaly v popředí druhé ligy, v nové sezoně ale před šestým kolem Líšeň i Varnsdorf okupovaly spodní pozice. O to byl jejich sobotní vzájemný souboj důležitější, jeden z týmů se totiž mohl dostat z nejhoršího. Po poločase k tomu měli blíže Severočeši, domácí hráči však obměnili rozestavení i sestavu a po otočce brali důležitou výhru 2:1, která je povznesla na desáté místo.

Líšeňští fotbalisté (v bílém) po otočce zdolali Líšeň 2:1. | Video: Sabir Agalarov

Celou letní přípravu si Líšeň chystala nové rozestavení se třemi stopery, zatím jí však ofenzivnější formace úspěchy nepřinášela. Přesto v ní vyběhla i proti Varnsdorfu. „Doma jsme v tomto rozestavení vyhráli s Příbramí, tak jsme tomu dali ještě šanci. První poločas ale byl spíš o našem špatném nastavení, pořád jsme kombinovali někde u rohových praporků, moc jsme hráli ze stran. Standardky jsme kopali špatně, měli jsme i špatný výběr v šestnáctce,“ kritizoval líšeňský kouč Milan Valachovič.

Varnsdorf se sice v sobotním duelu rozjížděl pomaleji, postupně ale v první půli začal kontrolovat hru. A odnesl si zaslouženou odměnu, po standardní situaci šel v osmnácté minutě do vedení. „Už před utkáním jsme se bavili, že se ani jeden tým nenacházíme v úplně klidných vodách tabulky. Máme málo bodů, potřebujeme je sbírat a pořád se nám to nedaří. Ze začátku jsme byli nervózní, ale postupně jsme se dostali do zápasu, první půli jsme neodehráli špatně,“ hodnotil trenér hostí Miroslav Holeňák.

Všechny góly padly hlavou. Zbrojovka v závěru obrátila duel s béčkem Sparty

O poločasové pauze ale přišla u brněnského celku zásadní změna. Do druhé půle už totiž naskočil v klasickém rozestavení se dvěma stopery a posílenými kraji hřiště. „Změnili jsme rozestavení a vrátili se k tomu, co jsme tady hráli čtyři roky. Máme teď hodně nad čím přemýšlet, protože po změně formace jsme měli víc tandemových náběhů, hlavně levá strana pracovala dobře,“ podotkl Valachovič.

Ten navíc po první pětačtyřicetiminutovce udělal i dvě změny v sestavě a Líšeň najednou byla lepším týmem. „První rozestavení bylo na papíře útočnější, paradoxně v tom defenzivnějším jsme pak ale byli víc nahoře. O přestávce ani nebyla v kabině žádná bouřka, spíš jsme si řekli, že pokud to máme otočit, tak to půjde i bez bouřky a rozkopaných košů. Nebylo to takové, jaké bychom si to představovali, ale jsem hrozně rád, že se nám to povedlo,“ těšilo líšeňského lodivoda.

Domácí si nejprve v 64. minutě také pomohli standardní situací, když se hlavou prosadil útočník Pavel Vandas. Vítězný gól vstřelil o dvanáct minut později levý bek Milan Lutonský. „V pátek jsme měli cvičení zakončování a bavili jsme se o tom, že jsme k tomu doteď špatně přistupovali. I Zdeněk Nehoda mi vždy říkal, že jen stačí nastavit čelo, my jsme ale furt chtěli dát ránu, dělali jsme pohyb navíc. Přitom stačí míč jen líznout tak, jak to udělal Vandas,“ rekapituloval Valachovič.

Otočka v závěrečné půlhodině souvisela i se zhoršeným výkonem hostů, kteří už po pauze nedokázali navázat na výkon z první půle. „O přestávce jsme si říkali, že musíme hrát pořád stejně, ale nesplnili jsme to. Šli jsme to už jen odbránit, v tom vedru si asi kluci mysleli, že už to nějak zvládnou a Líšeň nebude mít tolik sil. Místo toho domácí začali víc běhat a přehrávali nás,“ popsal Holeňák.

Parádní obrat Startu. Duel v Hranicích otočil góly v nastavení a má další výhru

Zatímco Varnsdorf se tak dál trápí na předposlední pozici, Líšeň se dostala z nejhoršího. Navíc poprvé v druholigovém utkání vyzkoušela novou posilu z AC Milán, chorvatský záložník Antonio Mionič odehrál první poločas. „Nelze říct, že mu první půle nevyšla, ale pořád se utápěl, chodil nám až moc ke stoperům. Chtěli jsme, aby se střední záložníci pohybovali trochu výš, tak jsme do hry poslali Marka Poláška, kterého jsme posunuli trochu nahoru,“ objasnil domácí stratég.

Líšeň - Varnsdorf 2:1

Poločas: 0:1.

Branky: 64. Vandas, 76. Lutonský – 18. Kubista.

Rozhodčí: Vokoun – Kotalík, Cichra.

Žluté karty: Mezera, Vajner, Čermák, Lutonský – Osaghae, Švanda.

Diváci: 630.

Líšeň: Vajner – Jokovič, Jeřábek, Mezera (46. Otrísal) – Čermák, Mionič (46. Polášek) – Sokol (90. Vlasák), Matocha (90. Aldin), Machalík, Lutonský – Vandas (78. Raab).

Varnsdorf: Pešl – Švanda, Kubista, Kouřil, Ambler – Kříž, Osaghae (71. Kosař) – Rudnytskyy (61. Dufek), Samko, Gembický (71. Stránský) – Firbacher (61. Hodek).