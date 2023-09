Je mu teprve jedenadvacet let, přesto už prošel hned několika předními moravskými kluby. V mládežnických kategoriích Ibrahim Aldin oblékal dres Zbrojovky, následně zkusil prorazit ve Slovácku a v zimě byl na neúspěšných testech ve Vyškově. Do A týmu se ale brněnský rodák s íránskými kořeny prosadil až v Líšni, kterou v létě posílil a v jejímž dresu si v sobotu odbyl premiérový debut v základní sestavě při druholigovém utkání.

Ofenzivní záložník Ibrahim Aldin (v bílém) přišel do Líšně v létě, o víkendu si připsal první druholigový start v základní sestavě. | Foto: Deník/Petr Widenka

Dosud Aldin naskakoval do zápasů FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY jen z lavičky, v domácím duelu s Vlašimí ale poprvé dostal příležitost od prvních minut. „Na předzápasovém tréninku nám trenér přečetl sestavu a objevil jsem se v ní, tak jsem byl i trochu překvapený. Jsem za to ale rád, snažil jsem se tu šanci co nejvíc využít. Chtěl bych se v základní sestavě udržet co nejdéle, hlavní ale je, abych pomohl týmu,“ podotýká ofenzivní záložník.

Ten do Líšně zamířil v létě z třetiligového béčka Slovácka, za které v minulé sezoně pravidelně nastupoval. Ve třiceti utkáních Moravskoslezské fotbalové ligy si připsal dva góly a tři asistence. „V áčku Slovácka to bylo trochu těžší, tam jsem věděl, že bych nedostal prostor. Teď jsem ale rád, že můžu hrát druhou ligu za Líšeň, je tady super parta i realizák. Je to sice takový menší rodinnější klub, ale vyhovuje mi to,“ nastiňuje Aldin.

K návratu do Jihomoravského kraje byl odchovanec Zbrojovky blízko už v zimě, kdy byl na testech ve Vyškově, se kterým absolvoval přípravu, na jaro se však vrátil do kádru Slovácka a stěhoval se až v létě. „Dostal jsem nabídku ještě od jednoho klubu, ale Líšeň mi vyhovovala, protože jsem z Brna, mám tady i rodinu a konečně nikam nemusím dojíždět,“ nastiňuje.

Vzhledem k tomu, že v minulých dvou ročnících nastupoval jen do zápasů třetí ligy, musel si Aldin po přesunu do druhé nejvyšší soutěže chvíli zvykat. „Ze začátku jsem cítil, že skok mezi třetí a druhou ligou je dost velký, měl jsem tam i pár zápasů, které mi moc nesedly. Potřeboval jsem se z toho poučit a zvyknout si, protože druhá nejvyšší soutěž je mnohem víc soubojová, všechno se musí dělat rychleji a s větší kvalitou,“ upozorňuje bývalý mládežnický reprezentant.

V líšeňské záloze navíc musí bojovat s velkou konkurencí, na jeho obvyklém postu totiž pravidelně nastupuje Marek Matocha, nedávno do brněnského celku zamířila další nová akvizice – z AC Milán dorazil středopolař Antonio Mionič. „Je to zdravá konkurence a pro mě i větší motivace. I na tréninku se všechno jede na sto procent,“ hodnotí Aldin.

Ten společně se svými novými spoluhráči zažil nepovedený vstup do nového ročníku, svěřenci kouče Milana Valachoviče se totiž v úvodu pohybovali na spodních příčkách tabulky. Nyní už se ale z nejhoršího dostali a patří jim osmá pozice. „Neměli jsme dobrý vstup, v kabině jsme taky dostali trošku céres, ale pomohlo to. Každým zápasem si na sebe víc zvykáme, i hra už je lepší. A hlavně jsme začali sbírat výhry,“ těší mladíka.

V nadcházejícím kole Líšeň v neděli zamíří k souboji dvou tabulkových sousedů, utká se totiž s béčkem olomoucké Sigmy, které je deváté jen s jednobodovou ztrátou na Brňany. „Určitě bychom chtěli vyhrát, protože si myslím, že máme větší ambice, chceme být i v čele tabulky. Dvakrát za sebou jsme teď remizovali, tak už hodláme urvat plný počet bodů. Myslíme jen na vítězství,“ ujišťuje Aldin.