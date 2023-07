Největší zájem o jeho služby měla Líšeň, která svého bývalého snajpra chtěla přivést na hostování. Nakonec je však vše jinak. „Aktivně jsme pracovali na tom, aby se Honza Silný vrátil, i on sám jednoznačně preferoval jít do Líšně. Na některé věci jsme ale malí páni. Silný má ještě rok smlouvu v Jablonci a tam rozhodli, že půjde hostovat do Prostějova,“ nastiňuje líšeňský kouč Milan Valachovič.

K návratu Silného do Brna nepomohly ani přímé schůzky útočníka s líšeňským vedením. „Už to i vypadalo, že se jeho hostování u nás povede dotáhnout, ale bohužel rozhodnutí bylo na někom jiném. Přitom Silný měl i dvě schůzky s naším předsedou Karlem Hladišem, osobně se setkal i se mnou,“ pokračuje Valachovič.

Do celé záležitosti totiž razantně vstoupil Pelta, který kmenovému hráči jabloneckého klubu sám vybral tým, ve kterém bude v nadcházející sezoně hostovat.

Silný tak míří do Prostějova, v jehož dresu už naskočil do přípravného utkání proti Startu Brno. „Vzniklo to tak, že jsme se s panem Peltou domluvili, že bych šel rád někam na hostování, ideálně na Moravu kvůli mému malému synovi. On s tím souhlasil a nakonec se dohodl právě s Prostějovem. V podstatě jsem na tom nemohl už nic moc změnit,“ popisuje fotbalista, který loňskou sezonu strávil na hostování ve Zlíně.

Návrat Silného do líšeňského dresu je však reálný i nadále. Jen se minimálně o pár měsíců oddálil. „Jsme spolu už domluvení, že po vypršení kontraktu by se rád vrátil k nám. Tím bych i chtěl dementovat zprávy na sociálních sítích, že nepřišel kvůli mně, protože jsme se nerozešli v dobrém. Právě naopak, často si voláme a máme naprosto fantastický vztah,“ dodává Valachovič.

Líšeň se tak při snaze o posílení útoku musela poohlédnout jinde, do kádru přivedla Lukáše Raaba z ostravského Baníku a odchovance pražské Slavie Adama Vlasáka. Na testech je navíc v klubu mladý kanonýr Libor Bobčík, který se neprosadil do A týmu Zlína. Právě se Ševci přitom svěřenci trenéra Valachoviče v sobotu od půl jedenácté dopoledne sehrají generálku na nový ročník.