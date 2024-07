Gólu se líšeňští fanoušci nedočkali. Prohlédnout si tak mohli alespoň letní posily. Ke trojici ze základní sestavy se přidali ještě Marek Mach a David Kratochvíla, kteří z lavičky sledovali marné snažení jejich spoluhráčů o vstřelení rozhodující branky.

Brněnský celek měl šance, nastřelil tyč i břevno. Proti favoritovi rozhodně nezklamal, jenže z téměř čtyřicetiminutové přesilovky šlo vytěžit i více. „Je to škoda, že jsme nezískali tři body, nějaké šance jsme měli. Bylo to o jednom gólu, který nepadl. Mohli jsme vyhrát my, mohl vyhrát soupeř, ale při té delší přesilovce jsme třem bodům byli bliž. Chybělo nám i trochu štěstí,“ shrnul Silný.

Pro něj šlo o dvojnásobně speciální zápas. Poprvé po návratu do Líšně se totiž představil na stadionu brněnského celku, navíc si zahrál i proti několika bývalým spoluhráčům.

V sezoně 2022/2023 totiž devětadvacetiletý útočník hostoval ve Zlíně z Jablonce. „V sestavě soupeře pořád bylo pár kluků, se kterými jsem ve Zlíně hrával. Pozdravili jsme se a dobře věděli, co od sebe můžeme očekávat,“ popsal Silný.

Ten by v Líšni rád restartoval svou kariéru, kterou právě na jihu Moravy nakopl. V nejvyšší soutěži se však neprosadil, i proto se přes Prostějov a Kroměříž do Brna vrátil.

Na první gól po nedávném přestupu však zatím čeká. „Určitě bych to chtěl co nejdříve protrhnout. Útočník může hrát všelijak dobře, ale každý se ho stejně bude ptát, kolik dal gólů. Když jim odpovím, že nula, tak je to blbé. Musím to co nejdřív zlomit,“ vytyčil si kanonýr.

V zápase proti Zlínu však na něm bylo vidět, že především mu jde o týmové výsledky. Na hrotu se rval o každý balon, podstoupil několik úspěšných soubojů. Líšeňská ofenziva s ním vypadala živěji, chyběla však finální tečka.

Ať už v podobě Silného trefy či zisku tří bodů. „Šel jsem do utkání s jasnou myšlenkou na vítězství. Chtěl jsem tři body, i když je důležité i to, že jsme na úvod neprohráli,“ doplnil.