Kdyby fotbalová Líšeň z krátkého závěrečného tlaku vytěžila ještě jeden gól, polepšila by si v konečném pořadí druholigové tabulky hned o několik pozic. To už se však nepovedlo, a tak celek z východu Brna po třech vydařených sezonách tentokrát vypadl z první poloviny. Sobotní domácí prohra 1:2 s Chrudimí jej odsoudila k umístění na desáté příčce, ročník zakončil se stejným bodovým ziskem jako Zbrojovka.

Závěr posledního utkání sezony mezi Líšní (v bílém) a Chrudimí. | Video: Deník/Jakub Tručka

Jarní část se pro líšeňské hráče nesla hned v několika vlnách, hlavní cíl však splnili. Po zimní obměně nemuseli až do závěrečných kol bojovat o udržení ve druhé nejvyšší soutěži. „Kdyby mi někdo po úvodní jarní prohře se Žižkovem řekl, že budeme dvě kola před koncem zachránění, tak bych to bral všemi deseti. Ani už mě úplně nezajímá, jestli jsme skončili osmí nebo desátí,“ přiznal líšeňský kouč Milan Valachovič.

Do závěrečného kola brněnský tým vstupoval z páté pozice, kterou však nedokázal uhájit. Roli mu výrazně ztížily absence důležitých hráčů, ze základní sestavy Líšni pro duel s Chrudimí vypadli hned čtyři hráči. „Hodně nám v organizaci hry chyběl především Jeřábek, který je lídr a kapitán. Postrádali jsme i Otrísala, Poláška nebo Mioniče, který má zlomený prst, bylo vidět, že sestava neměla zažité automatismy,“ podotkl Valachovič.

Poprvé tak dostal šanci od úvodních minut lotyšský mládežnický reprezentant Renards Rimovičs, premiérové minuty si připsal i osmnáctiletý mladík Jakub Cupal.

Právě Rimovičs se v závěru dokonce radoval ze vstřeleného gólu, který však na body nestačil. Líšeň totiž už v té době prohrávala 0:2. Chrudimi zařídilo výhru rozmezí 63. a 70. minuty, ve které se prosadili Daniel Kosek a David Látal. „Dostali jsme dva góly po hrubkách, Chrudim ale byla lepší a zaslouženě vyhrála,“ uznal líšeňský stratég.

Jeho svěřenci si sice v závěru ještě vypracovali krátký tlak, nakoplo je snížení v 88. minutě. Žádná velká šance na vyrovnání už však nepřišla. „Soupeř měl i na lavičce obrovskou kvalitu, chrudimský kouč Kronďák nechal některé důležité hráče odpočívat, pak je poslal do hry v průběhu. Jsme rádi, že je to za námi, kluci se v následujících třech týdnech mohou doléčit a věřím, že do letní přípravy nastoupíme už uzdravení,“ předeslal Valachovič.

Po umístění na páté, čtvrté a druhé pozici tedy tentokrát Líšni patří desátá příčka se 39 body. „Jsem hrozně rád, že už jsme se zachránili dřív a nemuseli jsme v takto rozbité sestavě hrát nějaký existenční zápas,“ doplnil trenér.