Během posledního roku uvítala Líšeň hned několik nových posil, jednou z nich byl i stoper Dušan Jokovič (napravo).Zdroj: Deník/Jakub Tručka

ZMĚNA PŘESTUPOVÉ POLITIKY. V minulosti bývalo zvykem, že z Líšně stabilní hráči základní sestavy odcházeli do nejvyšší soutěže, případně do předního týmu druhé ligy. V zimě tomu však bylo jinak. Záložníci Marek Matocha a David Machalík zamířili do Prostějova a Kroměříže, tedy do týmů, kterým od úvodu sezony patřilo postavení ve spodku tabulky. Podzimní útočná jednička Líšně Pavel Vandas zakotvila dokonce ještě o soutěž níž, za Robstav hraje Českou fotbalovou ligu.

Odcházející hráče bylo třeba nahradit, a tak se jihomoravský klub ještě více upnul k posilování ze třetí ligy. A zdá se, že mu tenhle tah opět vyšel. „Právě to, že jsme přiváděli vlastně jen posily z nižších soutěží, nás pasovalo do role jasného kandidáta na sestup, noví hráči to však zvládli bravurně. Navíc mají opravdu velkou perspektivu,“ podotkl Valachovič.