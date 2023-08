Ještě před šesti lety nastupoval za divizní Kozlovice a o startech ve druhé fotbalové lize jen snil. Nyní už má Marek Matocha za sebou přes sto zápasů ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE, do všech naskočil v líšeňském dresu. V sobotu si přebral ocenění za překonaný milník a utkání proti Příbrami okořenil výborným výkonem – nejprve vstřelil nádherný vítězný gól, ve druhé půli pak asistoval na branku Jiřího Mezery.

Líšeňský záložník Marek Matocha (v bílém s číslem 10) nastoupil v líšeňském dresu už ke 102 druholigovým zápasům. | Foto: SK Líšeň

Matocha tak v sobotu jen prokázal, jak je pro Líšeň důležitý hráč. „Pro mě to byl super zápas, zapsal jsem gól a asistenci, jsem za to hrozně rád. Co mě ale nejvíc těší, je to, že jsme utkání zvládli vítězně, po těch třech výsledkově nepovedených zápasech jsme to potřebovali. S klukama jsme na hřišti nechali všechno, jsem na mančaft hrdý,“ líčil šestadvacetiletý hráč.

Ten se blýskl především ve třinácté minutě, kdy napřáhl z velké vzdálenosti a jeho exkluzivní střela skončila až za příbramským gólmanem Martinem Melicharem. „Jasně jsme si vytyčili, že musíme víc střílet, trenér k tomu vybízel. Mně všichni říkají, ať víc zakončuju, že mám dobrou střelu, tak jsem do toho práskl a padlo to tam,“ popsal Matocha.

Krásný gól přišel paradoxně v utkání, po kterém si převzal plaketu za sto druholigových zápasů v líšeňském dresu. „Stovka je moc hezká, ještě před šesti lety jsem hrál divizi v Kozlovicích a vůbec mě nenapadlo, že bych mohl mít sto startů ve druhé lize. Navíc jsou všechny v líšeňských barvách, moc si toho cením,“ líčil záložník.

Jeho gól byl nakonec vítězný, ve druhé půli pak na konečných 2:0 zvýšil Mezera po centru, který do pokutového území poslal Matocha. Líšeň si tak ve čtvrtém kole připsala premiérové vítězství v nové sezoně. „V kabině byla obrovská motivace to zlomit, nepanikařili jsme, protože si myslím, že jsme mentálně i výkony dost kvalitní mužstvo. Řekli jsme si, že utkání zvládneme, nachystali jsme se a povedlo se nám to,“ nastínil bývalý hráč Olomouce či Vyškova.

Na nejhorší úvod zareagovala Líšeň vítězně, Příbram sťala i díky parádní dělovce

Po prohrách s Jihlavou a Viktorií Žižkov si Líšeň paradoxně první vítězství připsala s papírově dosud nejsilnějším soupeřem, Příbram totiž hlásí postupové ambice. „Určitě je to cenný skalp, ale ve druhé lize je každý zápas těžký. Neřešíme, jestli jsme porazili Příbram nebo někoho jiného, pro nás jsou důležité tři body a je jedno, s kým jsme je získali,“ podotkl Matocha.

Tomu před sezonou přibyla v Líšni konkurence, do kádru totiž přišel Ibrahim Aldin, který také nastupuje na pozici ofenzivního záložníka. „Kádr se doplnil, je širší, takže je i větší konkurence, což je potřeba. Kromě Kuby Černína ale vlastně nikdo neodešel, takže kostra zůstala stejná a myslím, že to bude fungovat,“ předeslal.

OBRAZEM: Rychlý obdržený gól Rosice vykolejil, v Blansku přesto vybojovaly bod

Ve středu Líšeň vstoupí i do MOL Cupu, v prvním kole zamíří na hřiště Nového Města na Moravě, které spadlo ze třetí ligy do divize. Přitom už v pátek na Brňany čeká další druholigové utkání, představí se v Opavě. „Práce pro nás nekončí, budeme pokračovat v dřině, kterou jsme si tady nastavili. Věřím, že zvládneme pohárové utkání a pak se nachystáme na Opavu,“ doplnil Matocha.

Marek Matocha v Líšni

102 druholigových zápasů

7 gólů

19 asistencí