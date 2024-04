První hattrick v kariéře. Nová role Poláškovi sedí a Líšeň opět pomýšlí na baráž

Před rokem byl v zimě jedním z řady hráčů, kteří do Líšně dorazili z nižší soutěže jako příslib do budoucna. Během několika měsíců se ale Marek Polášek vypracoval ve stavební kámen sestavy brněnského celku. Potvrdil to i ve středu, kdy při divoké líšeňské výhře 5:4 zazářil hattrickem. „Všichni jsme spokojení s tím, co momentálně předvádíme. Stále je tam i vidina, že bychom se mohli dostat na barážovou příčku,“ podotýká dvaadvacetiletý fotbalista.

Líšeňský záložník Marek Polášek (v bílém s číslem 16) se ve středečním zápase ve Vlašimi blýskl hattrickem. | Foto: Tomáš Secký

Zápas ve Vlašimi byl dosavadním zlatým hřebem Poláškova angažmá v Líšni. Ke dvěma gólům z aktuální druholigové sezony přidal hned tři a byl hlavní hvězdou přestřelky. „V dospělém fotbale je to určitě můj první hattrick. A když tak přemýšlím, tak snad ani v dorostu nebo žácích jsem nikdy tři góly nedal," vzpomíná Polášek. I vzhledem k zimním odchodům záložníků Marka Matochy a Davida Machalíka se Poláškovi pozměnily taktické pokyny, z líšeňských středopolařů má na hřišti často nejofenzivnější roli. „Trochu jsem upravil i svůj způsob hry, když nyní nastupuju na trošku jiné pozici, než když jsem přicházel. Myslím, že mi to i vyhovuje," nastiňuje fotbalista, který do Brna zamířil z kádru Slovácka. V Líšni se z něj rychle stal téměř nepostradatelný hráč uprostřed zálohy, na jaře ani jednou nechyběl v základní sestavě. Důvěru splácí i zlepšenými čísly, po zimní pauze už zapsal čtyři góly. „Pomohla mi k tomu změna pozice, důležitou roli ale hrála i dobrá zimní příprava, ze které profitují všichni. Osobně vždy těžím z týmových výkonů, sedí mi, jak hrajeme a držíme pospolu," podotýká. Díky ofenzivnějším úkolům tak Polášek mohl hrát hlavní roli v nečekané středeční přestřelce. Líšeň i Vlašim excelují především pevnými obranami, přesto se v parádním zápase zrodil hokejový výsledek – brněnský tým zvítězil 5:4. „Hlavní důvod byl, že kvalita byla spíš na obou útočných stranách než na těch defenzivních. Důležité také bylo, že se hrálo do více otevřených obran, byl to zápas nahoru dolů," rekapituluje bývalý mládežnický reprezentant. Líšeň venkovní výhrou jen potvrdila povedenou jarní formu. Aktuálně táhne sérii šesti zápasů bez porážky, v tabulce poskočila už na šestou příčku. „Jak se to vezme, jestli je jaro pro nás zatím povedené. Určitě jsme mohli vytěžit víc, z těch tří remízových výsledků jsme ještě jednou mohli vyhrát. Jsme ale spokojení s tím, co momentálně předvádíme," potvrzuje Polášek. Derby polepšených? Zbrojovka cítí krev v žilách, favoritem je ale Vyškov Přitom Líšeň po zimní pauze zatím trápí četné absence. K různým zraněním se přidaly i karetní tresty, sestava se tak mění v každém zápase. Brněnskému celku to však příliš nevadí. „Je vidět, že všichni v kádru mají svou kvalitu. Hráči z lavičky v pohodě dokážou nahradit kluky, kteří z různých důvodů nemůžou hrát," poznamenává středopolař. V sobotu se klub z východu Brna vrací před své příznivce, kteří se mohou těšit na kvalitní podívanou. Líšeň totiž od pěti hodin odpoledne hostí olomouckou rezervu, která se aktuálně pyšní nejlepší formou ze všech druholigových týmů. Z posledních pěti utkání nasbírala třináct bodů. „Věřím, že potvrdíme venkovní výhru a navážeme na neporazitelnost z posledních šesti zápasů," dodává bojovně Polášek.

