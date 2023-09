Napřáhl z pořádné dálky a jeho nádherná rána skončila na břevně. Kdyby Marek Polášek zvládl stlačit svou střelu o pár centimetrů níž, mohl Líšeň senzačně poslat do vedení v pohárovém utkání proti Spartě. Místo toho z ojedinělé akce v úvodu druhé půle udeřili Pražané, kteří si z Brna odvezli postup po výhře 1:0. „Výsledek nás samozřejmě mrzí, ale jsme spokojení s tím, co jsme předvedli, myslím, že jsme se ukázali v dobrém světle,“ hodnotí Polášek.

Marek Polášek (v bílém s číslem 16) byl v duelu se Spartou nejblíže z domácích hráčů ke vstřelení gólu. | Foto: Jaroslav Kicl

Bojovnost, správné nasazení i důsledné plnění taktických pokynů. To vše předvedli líšeňští hráči v souboji se sparťanským favoritem, přesto jejich výkon k vysněnému postupu nevedl. „Na míči Sparta byla určitě dominantnější, ale nám se dařilo hrát to, co jsme chtěli. Měli jsme šance, ze kterých jsme mohli vyrovnat, je škoda, že jsme prohráli o gól,“ mrzí dvaadvacetiletého záložníka.

Právě (ne)proměňování šancí středeční bitvu rozhodlo. Hosté toho směrem dopředu příliš nepředvedli, ke vstřelení gólu jim však stačilo i málo. Naopak Líšeň nevyužila ani svůj stupňující se tlak. „Bylo to o proměňování šancí. Sparta si jich pár vypracovala a jednu z nich proměnila, my jsme své příležitosti nevyužili,“ souhlasí Polášek.

Nejblíže gólu tak byl právě líšeňský středopolař. Ten nejprve v úvodu protáhl sparťanského gólmana Vojtěcha Vorla, o půl hodiny později předvedl ještě lepší pokus. Domácí postupovali do rychlého brejku, Polášek jej nečekaně zakončil dalekonosnou ranou, která se snesla na břevno. „Na tréninku to občas zkouším, sem tam to trefím, jindy míč letí někam čtyřicet metrů nad bránu,“ usmívá se jedna z hlavních postav pohárového duelu.

Pro brněnský celek i přes prohru šlo o fotbalový svátek, který nezkazila ani obměněná sestava soupeře. „Nenazýval bych to náhradníky, hráli i kluci, kteří mají přes dvě stě prvoligových startů, nebo byli v zahraničí. Je to přece jen pořád Sparta, kvalitu na hřišti rozhodně měla, protože má v kádru třicet výborných fotbalistů,“ shrnuje Polášek.

Toho ze sparťanského kádru nejvíc okouzlil mladý šikula s číslem deset na dresu. „Kvalitu ukázali všichni, ale přece jen mě zaujal Adam Karabec, který hrál dobře, líbil se mi,“ nastiňuje bývalý hráč Slovácka.

Nyní už ale Líšeň opět musí rychle přepnout na druhou ligu, v sobotu od čtyř hodin odpoledne ji čeká další důležitý duel. Do Brna totiž zamíří Táborsko, které má jen o dva body víc, Jihomoravané by si opět přáli i vydatnou podporu od fanoušků. „Proti Spartě byla fantastická atmosféra, takovou jsem sám ani nečekal. Jsme rádi, že jsme takové utkání mohli hrát doma, to byl náš hlavní cíl. Dorazilo hodně lidí a užili jsme si to,“ doplňuje Polášek.