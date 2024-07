Pro Líšeň mělo jít o další velký přestup. Už dříve do první ligy vyslala Jana Silného, Ondřeje Ševčíka či Jakuba Černína, přesun mládežnického reprezentanta Tauše do ostravského Baníku by však byl možná největším transferem brněnského celku.

Jenže nečekaný vývoj událostí smetl dohodu ze stolu. „Moc se mi to ani nechce komentovat, je to pořád v řešení. Celý transfer byl domluvený, tento týden se měl už jen dotáhnout. Musíme si promyslet co dál,“ podotkl Valachovič.

Pro Tauše aktuální situace není příliš příznivá. V Líšni už totiž nikdo nepočítal s jeho návratem, vedení druholigového celku poskládalo novou ofenzivu. K Lukáši Raabovi a uzdravenému Adamu Vlasákovi přivedlo ještě Jana Silného, konkurence je velká.

A pro talentovaného snajpra najednou není místo. „Je to problém, protože už jsme mezitím samozřejmě vybudovali mužstvo bez Tauše. Takže si teď každých pět minut klademe otázky, jak to vše vyřešíme. Moc dobře totiž víme, jak velký talent v sobě má, vždyť je i v reprezentaci do osmnácti let,“ připomněl líšeňský lodivod.

Nechat Tauše sedět na lavičce či dokonce na tribuně, než se o něj přihlásí další zájemce, je až nejzazší variantou. „Určitě neříkám, že už s ním nechceme pracovat. Jen teď asi potřebujeme pár dní čas. Musíme si vše promyslet, i v něm uzraje, jestli udělal chybu nebo ne,“ předeslal Valachovič.

Okolo osmnáctiletého útočníka kroužily prvoligové kluby už dříve, přestup do Baníku, který dlouhodobě patří mezi naprostou tuzemskou špičku, by byl obřím posunem v kariéře.

Tauš se od úvodu července zapojil do přípravy s ostravskou rezervou, která v neděli zahájila nováčkovskou sezonu ve druhé lize, stesk ho však donutil k návratu do Brna. „Trochu mu rozumím, že tam prostě nechtěl být sám. My jsme to měli v mládí jinak nastavené, rodiny jsme nechali doma a vyrazili jsme na štace, každý jsme ale jiný,“ poznamenal líšeňský stratég.

Ten zároveň ujistil, že Líšeň Tauše rozhodně neplánuje odstavit. „Budeme ho plně podporovat, aby se zase vrátil na svou dráhu, protože takhle talentovaných mladých útočníků v Česku moc není. Měl slibně nastartovanou kariéru, v sedmnácti letech už byl u nás útočníkem číslo jedna, takže asi i sám bude přemýšlet, co dál,“ doplnil.