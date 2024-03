/VIDEO, FOTOGALERIE/ Horší závěr úvodního jarního klání by si jen těžko uměli představit. Líšeňští fotbalisté v sobotu směřovali k zisku bodu z utkání s Viktorií Žižkov, po úplně poslední situaci jim však zbyly jen oči pro pláč. Jan Kozojed se totiž v 94. minutě prosadil z rohového kopu a Pražané si odvezli důležité tři body za výhru 1:0. „S remízou bychom asi všichni byli spokojení, takhle jsme tak jedině nasr…,“ hlesl líšeňský kouč Milan Valachovič.

Líšeňský kouč Milan Valachovič (nalevo) a trenér Žižkova Marek Nikl na pozápasové tiskové konferenci. | Video: Deník/Jakub Tručka

Pro Líšeň je tvrdý závěrečný direkt dvojnásobně bolestný. Nejenže z odbojovaného utkání nemá ani bod, především se k ní ale rychle dotahují týmy ze spodku tabulky. „Utkání spělo k remíze, ale prohráli jsme několik důležitých soubojů, propadli jsme a je z toho prohra. Fotbal se hraje na góly a prostě jsme jeden dostali,“ pokračoval Valachovič.

Jeho svěřenci se naopak v útoku opět spíše trápili. Líšeň má po sedmnácti kolech jen sedmnáct vstřelených branek, Žižkovu nedala žádný. „V každém zápase vždy někdo udělá chybu, je to ale o tom, jestli druhý tým má kvalitu ji potrestat. Udělali jsme ji my, ale i soupeř, Sokol mu tam jednou pronikl, Vlasák trefoval míč z otočky. Žižkov taky své dvě největší šance nedal a nakonec rozhodl ze situace, které jsme do té doby všechny ustáli,“ mrzelo líšeňského lodivoda.

Po zimním odchodu Pavla Vandase dostal na hrotu útoku příležitost teprve sedmnáctiletý Martin Tauš, který se poctivě rval, líšeňské ofenzivní trápení ale nezlomil. Po hodině jej vystřídal Adam Vlasák. „V přípravě kluci měli herní čas rozdělený rovnoměrně, věděli jsme ale, že oboustranně se budou míče hodně nakopávat. Tauš je soubojový, tušili jsme, že bude stopery soupeře trápit,“ popsal Valachovič.

Právě hráčské změny předcházely rozhodující akci zápasu. Líšeň v nastavení druhé půle poslala do hry dvojici Antonio Mionič a Martin Rolinek, než se v novém složení na hřišti srovnala, lovila míč ze sítě. „Kdybychom nestřídali, tak bychom to už podle mě dohráli a měli bod. Někteří by sice řvali, takhle jsme to ale po vystřídání nezvládli,“ kroutil hlavou stratég.

Žižkov se v závěrečných minutách dostal do tlaku, který vyústil až v rohový kop. Ani při něm domácí hráči nepředvedli důkladnou obranu. „Nikdo nemůže být naštvaný, že nastoupí jen na minutu, za kterou navíc prohraje dva důležité souboje. Nezvládli jsme první hlavičkový souboj, pak jsme měli vynaložit větší snahu k zablokování střely a následně neuhlídáme poslední roh. Je to ponaučení i pro střídající kluky, že se fotbal hraje až do závěrečného hvizdu,“ podotkl Valachovič.

Ten navíc už před utkáním musel řešit komplikace v obraně, od závěru podzimu bylo jasné, že do prvního jarního utkání nezasáhne stoper Dušan Jokovič, který pykal za čtyři žluté karty. „Už jsme se na to připravovali v závěru přípravy, kdy Jokovič tolik nehrál. Chystali jsme se na to, že místo něj nastoupí Otrísal,“ objasnil líšeňský lodivod.

Celek z východu Brna si sice i přes prohru udržel desátou příčku, situace za ním se však pořádně zamotala. Líšeň už má jen bodový náskok na Kroměříž, béčko Sparty a olomouckou rezervu, od sestupové příčky ji dělí čtyři body. „Nejvíc zklamaná je kabina, protože hráči zápas odmakali. Neměli to lehké, protože to byl urputný boj. Už jsem si ani nepředstavoval, že bychom to neměli dohrát na bod,“ dodal Valachovič.