Další prvoligový klub lovil v Líšni. Stálice přestoupila do Mladé Boleslavi

Vlna odchodů fotbalistů z Líšně do nejvyšší soutěže nekončí. Po přestupu Jana Silného do Jablonce a Jakuba Kučery do Hradce Králové lovila na východě Brna i Mladá Boleslav. Do středočeského celku přestoupil Martin Rolinek.

Martin Rolinek patřil mezi opory Líšně. | Foto: Deník/Jan Pořízek

Jedenadvacetiletý středopolař nebo krajní obránce podepsal se sedmým týmem aktuální tabulky FORTUNA:LIGY kontrakt na tři a půl roku. „Realizace přestupu byla dost hektická v několika málo dnech a osobně jsem rád, že se povedl. V Mladé Boleslavi jsou hodně zvučná jména, ale když jsem přišel, chovali se ke mně všichni hezky, nikdo si na nic nehrál a to mě hodně oslnilo," uvedl Rolinek pro klubový web. Rolinek byl v Líšni od roku 2015, s týmem zažil historický postup do druhé nejvyšší soutěže, kde odehrál čtyřiapadesát zápasů, v nichž vstřelil osm branek. „Mou hlavní ambicí je, abych stabilně hrál a ukázal všem v Mladé Boleslavi, že můžu být platným hráčem," dodal.