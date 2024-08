Duel pátého kola, který Opava vyhrála 1:0, doprovázely emoce od úvodních minut. Domácí fotbalisté Jan Silný a Milan Lutonský už v úvodní čtvrthodině předvedli tvrdé skluzy, za které byli karetně napomínáni.

Brutální faul opavského útočníka Libora Kozáka (v černém) na líšeňského kapitána Michala Jeřábka. | Video: SK Líšeň

Právě Kozák se po druhém žlutém faulu domácích hodně čílil, dostal se i do hádky s protihráči. Jen o pár minut později se šel mstít na líšeňském kapitánovi. „Opravdu mi to nedá, abych se nevyjádřil. Za loket v obličeji Jeřábka je taxativní červená karta. Bylo to v nepřerušené hře, navíc bez míče,“ nechápal Valachovič.

Sudí Doubrava se nejprve radil s pomezním, po krátké komunikaci vytáhl žlutou kartu. Na jeho rozhodnutí nic nezměnily ani rozsáhlé protesty domácího celku. „Je mi jedno, jestli byl ten zákrok na našeho hráče nebo na hráče soupeře. Tohle je prostě faul, za který musí bezpodmínečně být červená karta. Od 23. minuty měla Opava být bez Kozáka a dohrávat v deseti. Takže je to jasné ovlivnění zápasu,“ podotkl líšeňský lodivod.

Jeřábek si navíc z Kozákova brutálního zkratu odnesl citelný šrám. Ihned musel být ošetřován za postranní čárou, utkání dohrál jen se sebezapřením. S poraněnou čelistí možná bude muset i do nemocnice. „Pokud to ani jeden z rozhodčích neviděl, tak na to neměli vůbec reagovat. Ale když už to pískli, tak pomezní nemůže říct hlavnímu, že je to na žlutou kartu,“ dodal Valachovič.

Sobotní duel se nesl ve vyhrocené atmosféře až do závěrečného hvizdu. Po změně stran 680 diváků místo gólových šancí sledovalo rozkouskovanou hru plnou faulů, hádek a strkanic, do větší rozepře se dostaly i realizační týmy obou klubů. Mladému sudímu Doubravovi se zápas postupně vymkl z rukou, nakonec udělil osm žlutých karet.