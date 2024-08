Devět žlutých karet, řada drsných zákroků, hádky mezi oběma realizačními týmy i strkanice mezi hráči. Sobotní zápas mezi domácí Líšní a Opavou připomínal spíše bitvu, s fotbalem toho příliš společného neměl. Sedělo to však především hostům, kteří si odvezli výhru 1:0 a brněnský celek je po nepovedeném úvodu sezony v problémech. „Hodnotí se mi to špatně, protože jsme zápas prohráli z jediné nebezpečné situace soupeře,“ řekl líšeňský kouč Milan Valachovič.

Pro Líšeň šlo o třetí domácí duel v sezoně, potřetí nedala ani gól a zatím před svými příznivci vybojovala jediný bod. „Opět rozhodla naše neschopnost dát gól. Neproměnili jsme naše šance, ale už to asi není náhoda, když máme doma odehrané tři zápasy a ani v jednom nejsme schopní dát gól,“ kroutil hlavou Valachovič.

Jeho svěřenci tak jen prodloužili bídnou domácí sérii. Od začátku roku na svém stadionu vyhráli jediné utkání, jinak sbírají jen remízy a porážky. „Nevím, proč doma nevítězíme. Děláme všechno pro to, abychom zápasy před svými fanoušky zvládali, ale prostě to nejde. Opava měla větší držení míče, ale na šance to bylo 3:0 pro nás. A Opava zvítězila 1:0,“ podotkl líšeňský lodivod.

Sobotní duel však 680 diváků rozhodně nenadchl. Místo gólových šancí sledovali festival faulů, hádek, žlutých karet a zdržování hry. O vítězi rozhodla trefa Čejky ze 68. minuty. „Emoce k fotbalu prostě patří. Zažíval jsem to jako hráč, teď to sleduju jako trenér. Hráči chtějí vyhrát za každou cenu, ocenil bych nasazení obou týmů. Párkrát to bylo na hraně, ale myslím, že tam nebyl jediný zákrok s cílem někoho zranit,“ nastínil opavský trenér Tomáš Zápotočný.

Po několika zákrocích se čílil především domácí výběr, který nejprve žádal červenou kartu pro Libora Kozáka, který mimo centrum dění udeřil líšeňského kapitána Michala Jeřábka, v závěru toužil i po penaltě. „Kluci si to rozdali na hřišti, byl to hodně agresivní a důrazný fotbal. Padlo hodně žlutých karet, rozhodčí to ale moc nezvládl. Zamotal se do toho, zápas se mu nevydařil. Hra už se pak jen zbytečně kouskovala,“ poznamenal Valachovič.

Hlavní problém Líšně v úvodu sezony je jasný – opět nedává góly. Na hřišti Žižkova se sice prosadila hned čtyřikrát, ve zbylých čtyřech utkáních ale vstřelila jedinou branku. „Kozáka ani Chorého si nepřivedeme, i v první lize chybí kvalitní útočníci. A kde ho máme vzít my. Objíždím zápasy třetí ligy, ale je těžké najít někoho, kdo by dal deset dvanáct gólů za sezonu. Takže ani nemáme moc možností udělat nějaké změny,“ popsal líšeňský stratég.

Toho může těšit alespoň bojovnost jeho svěřenců, citelně však chybí nadstavba ve finální fázi. „Náš cíl byl zatlačit na Opavu ve středové zóně, chtěli jsme být agresivnější. Kluci utkání odjezdili, odmakali, na to jim nemůžu říct vůbec nic. Bohužel výkon není okořeněný výsledkem, prohráli jsme z jediné nebezpečné situace soupeře,“ rekapituloval Valachovič.

Líšni tak s pěti body patří pozice až ve druhé desítce druholigové tabulky, naopak Opava si výrazně polepšila. „Pro nás jsou to tři plusové body s nesmírně těžkým soupeřem. Poděkoval jsem hned klukům v kabině, protože takovými duely rosteme. Domácí měli po standardce tutovou šanci na hlavě, tam jsme měli i štěstíčko. Výsledek je krutý pro Líšeň a šťastný pro nás,“ dodal Zápotočný.